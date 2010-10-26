İdam edilecek Tarık Aziz açlık grevinde

T24 - Saddam Hüseyin rejiminin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, Irak Yüksek Mahkemesi'nin idam kararı ardından yakınlarının ziyaretine izin verilmesi için açlık grevine girdi. Aziz, iki aile avukatı aracılığıyla Ürdün’de yaşayan oğlu Ziyad Aziz’e vasiyetini iletti. Oğlu Ziyad Aziz, babasının vasiyetinde Irak'ta değil, Ürdün de gömülmek istediğini yazdığını belirtti.



Amman'da yaşayan Tarık Aziz'in oğlu Ziyad Aziz, AFP'ye yaptığı açıklamada, “Babam ve 25 tutuklu dünden beri açlık grevinde” dedi. Ziyad Aziz, babası ve diğer tutukluluların greve, yakınlarının ziyaret edemeyeceklerini anlamalarından sonra başladıklarını söyledi.



74 yaşında idamı bekliyor



“Babam, Amman'dan gönderdiğimiz ilaç, dergi ve kitapları ona verecek dostlarımızla görüşemedi” diyen Ziyad Aziz, her ayın son cuması ziyarete izin verildiğini belirterek, babasının ilaçları alabilmek için kasım sonunu beklemesi gerekeceğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aziz'in, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin de üyesi bulunduğu Şii Dava Partisi mensuplarının yakalanarak idam edilmesine katılmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.





Saddam rejiminin en tanınan simalarından biri olan olan ve Hristiyan olan 74 yaşındaki Aziz, daha önce de “1992'de haksız kazanç elde ettikleri” gerekçesiyle 42 işadamının idam edilmesinde oynadığı rol nedeniyle 15 yıl, Irak'ın kuzeyindeki Kürtlerin yaşadıkları yerlerden sürülmesiyle ilgili bir davadan da 7 yıl hapis cezalarına çarptırılmıştı. Aziz'in cezasının ne zaman infaz edileceği henüz bilinmiyor.



