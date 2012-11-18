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Politika

Rıza Türmen: İdam cezası Türkiye'yi Avrupa'dan koparır

Türmen: Türkiye’nin ait olduğu hukuk sistemi Avrupa hukuk sistemi, Avrupa Konseyi üyesi Türkiye, AK’yi oluşturan 47 devlet idam cezasını uygulamıyor

18 Kasım 2012 13:23

Eski AİHM Yargıcı ve CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, idam cezasının Türkiye'yi Avrupa hukuk alanından koparacağını söyledi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın idam cezasının yeniden getirilmesi konusunda yaptığı açıklamaları değerlendiren Türmen, “Böyle bir tartışmanın açılması dahi, Türkiye’deki insan hakları, demokrasi bakımından bir gerilemedir” dedi.

Bahadır Selim Dilek'in Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Türmen’in Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirme şu şekilde:

- Ceza hukuku bakımından böyle kısasa kısas, öç saikleriyle ceza verilmesi, tarihe karıştı. Cezalar toplumsal amaçlara yönelik. Bu yüzden de idam cezası bütün dünyada kaldırılıyor. İdam Avrupa’da tamamen kalktı. Avrupa’da kalkmasının önemi şurada, Türkiye’nin ait olduğu hukuk sistemi Avrupa hukuk sistemi, Avrupa Konseyi (AK) üyesi Türkiye. AK’yi oluşturan 47 devlet idam cezasını uygulamıyor.


'Türkiye Avrupa dışına itilir'


- Türkiye’nin içinde yaşadığı hukuk alanı, bunu tamamen yasaklamış durumda. Şimdi Türkiye idam cezasını yeniden getirirse şu olacaktır: Türkiye 6 ve 13 numaralı protokollerden çekilmek zorunda kalacaktır. Sözleşmeden çekilip de AK’de duramazsınız. AK’den çekilince Avrupa ile olan ilişkileriniz tamamen kopar. Türkiye Avrupa’nın dışına itilir.


'Plesibitçi bir demokrasi anlayışı, diktatörlüğe gider'


- Halkın yüzde 60’ı, yüzde 70’i istiyormuş. Böyle şeyler halka sorulmaz ki, insan hakları ile ilgili konular halka sorulmaz ki... Plesibitçi bir demokrasi anlayışı halka sorarak, her şeyde halkın desteğini alarak diktatörlüğe gider sonunda. Hitler, her şeyi halkın desteği ile yapmıştı.

 

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