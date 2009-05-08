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Politika

İdam cezası gelsin, koruculuk kalksın

SP lideri Kurtulmuş, Türkiye'de seri katiller için idam cezası getirilmesini, koruculuk sisteminin de kaldırılmasını istedi

08 Mayıs 2009 03:00

SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'deki katliamı değerlendirirken, Türkiye'de seri katiller için idam cezasının getirilmesi, koruculuk sisteminin de kaldırılması gerektiğini söyledi.

29 Mart seçimlerinde partisinin belediye başkanlığını kazandığı Düzce'nin Cumayeri İlçesi'ne giden Kurtulmuş, Hükümet Meydanı'nda halka hitap etti. Seri katiller için idam cezasının getirilmesini isteyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ahlak ve maneviyatın olmadığı, kuldan utanmanın olmadığı insan, canavarca insandır. Bir genç, bir kızın başını kesip çöp kutusuna atıyor, bir genç annesini kesiyor. Nasıl oldu da bu çocuklar bu hale geldi. En son Mardin'de gözümüzün önünde yaşanan olay, insan bile demeye dilimin varmadığı insanlar, geliyorlar köye, `Hiçbir insan canlı kalmasın, öldürün' diyorlar. Canavar bile bir sürüye girse, iki kuzuyu öldürür. Bunlar canavar bile değil. Bu kadar acımasız, bu kadar Allah korkusunun olmadığı bir hale geldik. Adamlar 40- 50 kişi öldürdü. Şimdi yakalandılar. Ne olacak peki. Ağırlaştırılmış müebbet alacaklar. 15 yıl sonra iyi halden çıkıp aramıza gelecekler. Türkiye'de seri katiller için idam cezası getirilmeli ve tartışılmalıdır."`

Koruculuk kalksın

Numan Kurtulmuş, koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Adamlar dağın tepesinden iniyorlar, milletin parasıyla, vergisiyle alınan silahlarla katliam yapıyorlar. Koruculuk sistemi geçici bir süre için kurulmuştu. Sistem derhal kaldırılmalı. Yeni bir sisteme konulmalı. Devletin gereği, vatandaşın bir kısmının eline silah verip terörü önlemek değil, profesyonel timlerle bu mücadeleyi sürdürmektir. Devlet maaşını ve silahını veriyor. Bu yüzden feodal yapı daha da güçlü hale geliyor. Terörle, özel güvenlik görevlileri ile mücadele etmeli. Bunların gerçekleştirecek bir partiye ihtiyaç var. O da Saadet Partisi.'' (dha) 
 

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