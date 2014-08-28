'İD Irak'ta soykırım yapıyor'



Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü Kuzey Irak'a yapılacak silah yardımı üzerine yaptığı konuşmada, İslam Devleti örgütüne yönelik de açıklama yaptı.

Merkel, 'Korkunç bir katliam yapılıyor’ diyerek İslam Devleti örgütünün yaptıklarının soykırım olarak nitelendirilebileceğini kaydetti. Merkel, bu gerekçeyle Kuzey Irak'a silah yardımı yapmanın gerekli olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı, İslam Devleti örgütünün katliamları ve barbarlığının, sınırlı kapsamda silah göndermenin haklı bir gerekçesi olduğuna dikkat çekti.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, koalisyon hükümetinin pazar günü Kuzey Irak'a hangi tür silahların gönderileceğinin kararlaştırılacağını açıkladı. Seibert Berlin'de yaptığı açıklamada, kararın bir kaç bakanın bulunacağı küçük bir toplantıda alınacağını ifade etti.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'e gönderilmesi muhtemel olan silahlara dair bir liste verilmişti. Almanya'nın çok sayıda partner ülke ile hangi silahların gönderilmesi gerektiği hususunda görüşmesi bekleniyor. Silahlarla birlikte, eğitim verecek Alman personele ihtiyaç olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Haber dergisi Spiegel, silahların bir listesine ulaştıkları haberine yer vermiş, Kuzey Irak'a, 4 bin kask ve kurşun geçirmez yelek, 200 telsiz 680 kızılötesi görüş cihazı ve 20 metal arama dedektörü gönderilmesinin planlandığını yazmıştı.

Steffen Seibert, Bağdat yönetimi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileri ile temasların sürdüğünü ve sonucun pazar günü açıklanacağını ifade etti.

Muhalefet de söz hakkı istiyor

Hükümet kararını, mecliste yapılacak özel oturumdan kısa bir süre önce açıklamış olacak. Merkel'in pazartesi günü mecliste bir hükümet açıklaması yapması bekleniyor. Muhalefet partileri, konuya dair mecliste bir oylama yapılmasını talep ediyor. Hükümetin karar sürecinde, parlamentonun onayı gerekmiyor. Parlamento, karar verme sürecinde değil, konunun tartışılma kısmında yer alacak.