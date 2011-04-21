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İCRAYI ENGELLEYEN POLİSLERE HAPİS İZMİR (A.A)

21 Nisan 2011 15:02

-İCRAYI ENGELLEYEN POLİSLERE HAPİS İZMİR (A.A) - 21.04.2011 - İzmir'in Buca ilçesinde iki yıl önce, icra takibi yapan zabıt katibi Özgür Şengül Köse'ye yardım etmek yerine görevini yapmaya engel oldukları iddia edilen 1'i komiser 5 polis memuru, 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir 16. İcra Müdürlüğünde görevli zabıt katibi Köse, 2009 yılında, icra takibi yapmak üzere adliyeden çıktı. Resmi araçla icra takiplerini tek tek yapan zabıt katibi, en son Buca'daki bir adrese gitti. Kapalı kapıyı çilingir vasıtasıyla ve bir polis memurunun nezaretinde açtıran Köse, icra takibi yaparken, iş yeri sahibinin yakınları da olay yerine geldi. Polis memuru, iş yerinin kalabalıklaşması üzerine takviye ekip istedi. Bunun üzerine Buca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli asayiş ekipleri icra yerine geldi. Ekipteki polisler, icra takibi yapılan yerde güvenlik önlemleri alırken, icra memuru Özgür Şengül Köse ile tartışmaya başladılar. Polislerle zabıt katibi arasında tutanak tutma konusunda başlayan tartışma, dışarıda icra işlemini seyreden iş yeri sahibinin yakınları olduğu iddia edilen kalabalık tarafından da anlaşılınca, iş yerine giren ve zabıt katibini tehdit eden kimliği meçhul kişiler yüzünden icra takibi yarıda kaldı. Özgür Şengül Köse, kendisini tartaklayıp görevini yapmaya engel olduklarını iddia ettiği memurlardan şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şinasi Aygün, zabıt katibini ve polis memurlarını odasında yüzleştirerek, olayla ilgili soruşturma başlattı. Zabıt memuru Köse, savcılıktaki ifadesinde yardım için beklediği polislerin kendisine karşı psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını belirterek, şikayetçi olduğunu dile getirdi. Suçlamaları kabul etmeyen polisler ise zabıt katibinin kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek, şikayetçi oldular. Soruşturmayı tamamlayan Savcı Aygün, polis memurları Selami Bahar, Levent Türkyılmaz, Erhan Ateşçi, Mehmet Ali Koç, Metin Özer, Rıza Dinç ve Süleyman Şahin hakkında ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'', ''görevi ihmal'' ve ''cebir ve tehdit'' suçlamalarından beşer yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaları için İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. Davaya ilişkin son duruşmaya Özgür Şengül Köse'nin avukatı Ersin Orta ile tutuksuz yargılanan sanık polis memurları Erhan Ateşçi, Mehmet Ali Koç, Selami Bahar ve Levent Türkyılmaz ile avukatları Muammer Yurdakul katıldı. 19. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Nermin Ünsal, sanıklar Selami Bahar, Levent Türkyılmaz, Erhan Ateşçi, Mehmet Ali Koç ve Metin Özer'i ''cebir ve tehdit'' ile Özgür Şengül Köse'yi ''hürriyetinden yoksun bıraktıkları'' gerekçesiyle 3 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırdı.

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