İcraya giden avukat ve icra müdür yardımcısı darbedildi

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde, icra müdür yardımcısı Murtaza Keçebaş ile avukat Funda Demir, haciz işlemleri için gittikleri evde darbedildikleri ve silahla tehdit edildikleri gerekçesiyle ev sahibi ve arkadaşı hakkında şikayetçi oldu.

Gazipaşa Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı Murtaza Keçebaş ile avukat Funda Demir, geçen perşembe günü saat 17.30 sıralarında, borç nedeniyle haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Bakılar Mahallesi\'ndeki Ali K.\'nin evine gitti. Ali K. ve arkadaşı Erkan Ö., iddiaya göre, Murtaza Keçebaş ve Funda Demir\'le tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali K. ve Erkan Ö., Keçebaş\'ı darbederken, Demir\'i ise tabancayla tehdit ederek, kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Ali K. ve Erkan Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı. Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne giden Kecebaş\'a 3 gün \'iş göremez\' raporu verildi. Murtaza Keçebaş ve Funda Demir, taraflardan şikayetçi oldu.

\'SUÇLULARIN YAKALANMASINI TALEP EDİYORUM\'

Darbedilen Murtaza Keçebaş, haciz işlemi için gittikleri evde Ali K.\'nin eşinin kapıyı açtığını ve Ali K.\'nin 5 dakika sonra geleceğini söylediğini anlattı. Kısa süre sonra gelen Ali K. ve Erkan Ö.\'nün kendisini tabancayla tehdit ettiğini ve darbettiğini kaydeden Keçebaş, \"Hastanede 3 gün \'iş göremez\' raporu verildi. Yaşananlar ve mağduriyetin giderilmesi açısından özellikle adaletin bir an önce tecelli etmesi açısından suçluların yakalanmasını talep ediyorum\" dedi.

\'BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM\'

Avukat Funda Demir ise yaşadığı olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek, \"Soruşturma işlemlerinin geç yürütülmesinden dolayı gerçekten psikolojim kötü, gerekli desteği almamaktayım. Bu olayın Gazipaşa ilçesinde ilk kez yaşanması sebebiyle önemine binaen olayların hızlandırılması gerekirken aksine olaydan 24 saat sonra yakalanma kararı çıkarılması tarafımca üzücü bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanmamış olması, koruma talep etmeme rağmen beni tedirgin etmektedir. Şüphelilerin bir an önce yakalanarak, adalete teslim edilmesini istiyorum\" diye konuştu.

\'KAMUSAL FAALİYETE SALDIRI OLMUŞTUR\'

Murtaza Keçebaş ve Funda Demir\'in avukatı Naim Oğuz da üzücü bir olayla karşı karşıya olunduğunu söyledi. Kamu görevlilerinin, görev başındayken saldırıya uğramasının, vahim olduğunu vurgulayan Oğuz, hukuki süreçte ise konuya yeterli hassasiyetin gösterilmediğini savundu. Olayın, kamu görevlilerine karşı işlenmiş olmasına rağmen sürecin yavaş ilerlediğini ileri süren Naim Oğuz, şunları söyledi:

\"Aklımıza soru işaretleri getirdi, neden bu işlemlerin hızlanmadığı yönünde. Bu konu hakkında da Adalet Bakanlığı\'na gerekli başvuru yapılacak ve müfettiş incelemesi de tarafımızca istenecektir. Hukuku yerine getirmeye çalışan kişilere karşı bir saldırı söz konusu olmuştur. Bizce burada kamuya, kamusal faaliyete bir saldırı olmuştur; ancak bunu engelleyecek veya ortaya çıkartacak olan yine kamu kişilerinin hareketsiz kalması, yavaştan işi yürütmüş olması bizi yeterince üzmüştür. Bir an önce gerek Adalet Bakanlığı\'ndan gerekse de görevlilerden dosyaya yeterli ilginin gösterilmesini istiyoruz.\"

FOTOĞRAFLI