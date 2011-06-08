-İCRADAN SATILIK İNEK İSTANBUL (A.A) - 08.06.2011 - Bozdoğan İcra Müdürlüğü, bir borçtan dolayı hacizli Holstein cinsi 84 adet alacalı inek ile 76 adet düve ve buzağıyı satışa çıkardı. İcralık.com'dan alınan bilgiye göre, 84 adet 3-6 yaş arası alacalı inek için 588 bin lira, 3-15 aylık 76 adet düve ve buzağı için 152 bin lira muhammen bedel belirlendi. Bunların yanı sıra, 1 adet sağım ünitesi, 1 adet yem karma makinesi ve 2 adet römork toplam 56 bin lira muhammen bedelle satışa sunulacak. 22 Haziran Çarşamba günü yapılacak birinci artırmada, kıymetlerin yüzde 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 27 Haziran Pazartesi günü aynı yerde ikinci artırma yapılacak. Sarıyer İcra Dairesi de borçtan dolayı hacizli çeşitli markalardan muhtelif adet ve miktarda parfüm,deodorant, tester, eau de toilette ile kişisel bakım ürünlerini 1 milyon 817 bin 618,17 lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Menkullerin birinci açık artırması 15 Haziran Çarşamba günü, o gün kıymetlerin yüzde 60'ına alıcı çıkmadığı takdirde ikinci artırma, 20 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Niksar İcra Dairesi ise 22 Haziran Çarşamba günü 180 bin 360 adet 0,5 litrelik, 7 bin 576 adet 5 litrelik, 93 bin 612 adet 1,5 litrelik Niksar Ayvaz Suyu'nu toplam 47 bin 958 lira bedelle satışa çıkaracak.