-İCRADAN SATILIK "MEZAR TAŞI" ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - Borcundan dolayı hacize çıkarılan bir çok malın yanı sıra, "Mezar taşı" ve "Tabut" gibi eşyalar da icralık oldu. AA muhabirinin, "İcralık.com" yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara 18. İcra Müdürlüğü tarafından 10 adet kurulu mezar 10 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Borçtan dolayı hacizli mezarlar için ilk ihale Adliye Mezat Salonunda 21 Nisan'da yapılacak ve o günün kıymetlerinin yüzde 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 26 Nisan'da ikinci ihaleye çıkılacak. Herhangi bir mezarlıkta kullanılabilecek nitelikte olan mezar, taşı, çerçevesi, naaş'ı koruyacak tabut da dahil olmak üzere 'kurulu mezar' olarak geçiyor. Herhangi bir alıcı bunu aldıktan sonra dilediği mezar yerinde kullanabiliyor. Şartnamede, "Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhani olan alacaklının toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinde yüzde 18 oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı" ilan edildi. -1 MİLYON 53 BİN LİRA MUHAMMEN BEDELLE SATILIK GEMİ- Bu arada sitede, Türk uluslararası gemi siciline bağlı 1983 yapımı 1670 BHP gücünde gemi de 1 milyon 53 bin lira muhammen bedel ile önceki gün ihaleye çıktı. İlk ihalede satılamayan gemi için ikinci ihale yapılacak. Sitede, muhammen bedeli 120 bin lira olan 2008 model Porche Cayenne model lüks araç da ilk ihalede 79 bin 600 liradan alıcı buldu. -İCRAYA ÇIKARILAN İLGİNÇ EŞYALAR- Bu arada, "İcralık.com" sitesinde altın kolye ucundan sabun esansına, okul öncesi eğitim setleri-ders kitaplarından yün halıya, matkap ucundan inşaat demirine bir çok ilginç eşya borçtan dolayı icraya çıkıyor. Her gün bir çok hacizli eşyanın eklendiği sitede icraya çıkarılan ilginç eşyaların bazıları şöyle: "Sabun Esansı, okul öncesi eğitim setleri ders kitapları, ziynet takı, yün halı, uşak el halısı, çadır, inşaat demiri, çeşitli silahlar, mermiler, şarjörler, matkap ucu, gemi kaydırma tekerleği, güneş gözlükleri, cep telefonları, telefon kılıfları, erkek takım elbise, pantolon, gömlek."