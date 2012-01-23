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İcra ve İflas Kanunu'na kısmi iptal ANKARA (A.A) 

23 Ocak 2012 18:04

-İcra ve İflas Kanunu'na kısmi iptal ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Anayasa Mahkemesi, İcra ve İflas Kanunu'nun, haczedilen üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır malların, üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılmasında alacaklının muvafakatinin aranmasına ilişkin hükmünü iptal etti.  Serik İcra Hukuk Mahkemesi, baktığı bir davada, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 88. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 4949 sayılı Yasanın 21. Maddesiyle eklenen cümlede yer alan ''... alacaklının muvafakati ve ...'' ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi, ''Üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedilince, alacaklının muvafakati ve üçüncü şahsın kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır'' hükmündeki, ''alacaklının muvafakati'' ibaresinin iptaline karar verdi. Böylelikle, üçüncü şahsın elinde bulunan taşınır mallar haczedilince, malların üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılmasında, alacaklının muvafakati aranmayacak.  İptal edilen ibarenin, kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağı güne kadar yürürlüğü de durduruldu.

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