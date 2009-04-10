İcra takip dosyaları yüzde 30 arttı





Denizli'de icra mahkemelerine yılın 3 ayında gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında arttığı bildirildi.



Denizli Baro Başkanı Adil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğunluk nedeniyle Denizli'deki icra mahkemelerinin haciz işlemleri için 2 ay sonraya gün verdiğini belirtti.



Ekonomik krizin getirdiği sıkıntıyla icra mahkemelerine yılın 3 ayında 20 bin 449 icra takip dosyasının geldiğini belirten Adil Demir, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 14 bin 900 olduğunu, dosya sayısında yüzde 30 oranında artış yaşandığını kaydetti.



Denizli'deki icra takip dosyalarının her 10'undan 9'unun bankaların vatandaşlara verdiği kredi kartı alacağı olduğunu söyleyen Demir, şöyle konuştu:

"Denizli'de 7 icra müdürlüğü görev yaparken icra memurları yetmez hale geldi. Diğer mahkemelerin personelinden yararlanarak işleri yürütmeye çalışıyorlar. Haciz için 2 ay sonraya randevu veriyorlar. Yediemin depolarında mal koyacak yer kalmadı. Buna rağmen haraç mezat satılan hacizli malları vatandaşımız ihaleye girip almıyor. Yok pahasına olan bu mallar dahi artık yediemin depolarında ücretleri karşılanamadığı için çürümektedir. Bu aşamadan sonra avukatlar mal muhafazasından kaçınmaktadır. Yine Denizli'de binlerce araç, banka kredisi ve kredi kartı borcu nedeniyle hacizlidir. Denizli icralarında dosya konulacak yer kalmamıştır. Dosyalar raflara sığmamakta ve birçok şekilde ilkel usulle hiçbir güvenliği olmadan korunabilmektedir."

