İcra takibi 10 yılda 4 kat arttı!

2004 yılında 577 bin düzeyinde olan mahkeme kararıyla icra takibi yapılan dosya sayısı, 2014 sonunda 2 milyonu aştı. İcra daireleri aracılığıyla takip edilen dosya sayısı ise 7 milyondan 20 milyona yükseldi

Yeni seçim bildirgesinde de ekonomiye ağırlık verecek olan CHP'nin, icra ve iflas dosyalarıyla ilgili topladığı veriler Türkiye'de yaşanan sıkıntıları ortaya koydu.

Bugün’den Ezelhan Üstünkaya’nın haberine göre, o verilerle ilgili notlar şöyle:

2010'da 1 milyonu aştı

*2004 yılı sonunda 577 bin 411 adet olan mahkeme kararıyla icra takibi yapılan (ilamlı takip) dosya sayısı, 2014 sonunda biriken ve yeni açılanlarla birlikte 2 milyon 135 bin 948’e ulaştı.

*2010 yılından itibaren ilamlı icra takibindeki artış dikkat çekti. Dosya sayısı 2010 sonunda 1 milyonu aştı.

*2013 yılı sonunda ise sayı 1 milyon 549 bin 613'tü.

İcra dairesi doldu taştı

Yine, 2004'te 7 milyon 220 bin 845 olan icra dairesi aracılığıyla takip edilen (ilamsız takip) dosya sayısı 2014 sonunda 20 milyon 126 bin 123’e yükseldi.

*İlamsız takip sayısı 2008 yılında 10 milyon sınırını aştı ve 11 milyon 460 bin 551'e yükseldi.

*Toplam ilamsız takip 2013 sonunda da 18 milyon 645 bin 320 idi.

İflasta artış yüzde 10

Öte yandan 2013'te 2 bin 577 adet olan iflas dosyası sayısı ise 2014'te yüzde 10,2 artışla 2 bin 839'a yükseldi.

İstanbul açık ara önde

İcra dosyalarına illere göre bakılınca ilamlı takipte ilk üç sırayı İstanbul, Ankara, İzmir alıyor. İstanbul’da 233 bin 747 ilamlı takip dosyası 2014'e devredilirken, 2014'te yeni açılan dosya sayısı ise 161 bin 319 adet oldu.

İkinci sırada yer alan Ankara’da 2014'e 121 bin 124 dosya devredilirken, 2014’te açılan yeni dosya 196 bin 859 adedi buldu. Diğer sorunlu iller ise sırasıyla Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla.

2,2 milyon yeni dosya

İlamsız takipte ise yine ilk sırada İstanbul var. 4 milyon 493 bin 38 dosya 2014'e devredilirken, 2014'te yeni açılan dosya 2 milyon 178 bin 852 adetti. Diğer sorunlu iller de, sırasıyla Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin.