İçkiye ÖTV zammı,tüketici kredisinde artış, elektrik üretiminde özelleştirme

T24 - Hükümet'in aldığı yeni ekonomik kararlarla içkiye ÖTV zammı, tüketici kredisinde artış, elektrik üretiminde özelleştirme vatandaşta soğuk duş etkisi yaratacağa benziyor.



Maliye Bakanlığı’nın, içkilerden alınan özel tüketim vergisinde bu yıl içinde artışa gideceği açıklamasının yapıldığı gün, vergi artışı geldi. Ntbmsnbc'de yer alan haber şöyle:





Elektriği üreten de 'özel' oluyor



Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce açıklanan 4 elektirik üretim şirketinin özelleştirilmesi için ilk adım atılıyor. Hamitabat’ın blok satışı 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak.



Elektirikte dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde önemli bir mesafe alınırken, sıra üretim şirketlerine geldi.



Özelleştirme Yüksek Kurulu, Hamitabat Elektrik Üretim Şirketi’nin tamamının özelleştirilmesi kararı aldı.



Şirketin özelleştirmesi blok satış yöntemiyle 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak





Tüketici kredisi artık daha pahalı



Hükümet, kriz döneminde yüzde 10’a çektiği masraf kesintisini yeniden yüzde 15’e çıkardı.



Hükümet, bankalardan tüketici kredisi kullananları ilgilendiren önemli bir karar aldı.



Tüketici kredilerinden yapılan ‘kaynak kullanımını destekleme fonu’ kesintisi oranı yeniden yüzde 15'e yükseltildi. Kesinti oranı kriz süresinde yüzde 10 indirilmişti.



Değişiklik bankalardan tüketici kredisi kullanımında oluşan masrafları artıracak.





İçkiye ÖTV zammı geldi



2011 bütçesinde içkide vergi artışı yapılacağının sinyalini veren Hükümet, beklenen zammı yaptı ve bugünden itibaren geçerli olmak üzere asgari maktu vergi oranlarını artırdı.

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2011 bütçesinde içkide vergi artışı yapılacağının sinyalini veren Hükümet, beklenen zammı yaptı ve bugünden itibaren geçerli olmak üzere asgari maktu vergi oranlarını artırdı.



İiçki türlerine göre değişen artışlar, birada litre başına yüzde 26; rakı, cin, votka ve likörde yine litre başına yüzde 30 oldu. (2009’un son ayında rakıya yapılan zam yüzde 10’du. Son artışla, 70'lik rakının fiyatının 40 lira sınırına dayanması bekleniyor.)



2011 bütçesinde, diğer vergi türlerinde yüzde 10 artış öngörülürken, içkilerden elde edilecek vergideki artış hedefi yüzde 32.8 olmuştu.



Litrede ÖTV rakıda 39,6 liradan 51,48 liraya, cin ve votkada 44 liradan 57,2 liraya, taze üzüm şarabında 1,95 liradan 2,44 liraya, birada 0,35 liradan 0,44 liraya çıktı.