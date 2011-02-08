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Dünya

İçkili fotoğraf işinden etti

Ashley Payne, facebook sayfasına içki içerken çekilmiş fotoğraflarını koyunca işinden oldu.

08 Şubat 2011 02:00

T24 - ABD’nin Georgia eyaleti’nde bulunan bir lisede İngilizce öğretmenliği yapan Ashley Payne, facebook sayfasına içki içerken çekilmiş fotoğraflarını koyunca işinden oldu. 

İçkili fotoğraf işinden etti

24 yaşındaki Payne, facebook sayfasına 2009 yılında bir akşam yemeğinde şarap içerken çekilmiş fotoğraflarını koydu ve güvenlik ayarlarından fotoğraflarını “sadece yakın arkadaşlarının görebilmesi” seçeneğini işaretledi. Genç öğretmen, bu nedenle öğrencilerinin onun özel hayatını göremeyeceğinden emindi. Fakat bir gün okul müdürü öğretmeni odasına çağırarak, öğrenci velilerinden, Payne’in Facebook’taki fotoğrafları hakkında şikayet geldiğini, bu nedenle ya istifa etmesi gerektiğini ya da açığa alınacağını söyledi. Payne istifa etmek zorunda kaldı.


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