İçkili fotoğraf işinden etti

T24

24 yaşındaki Payne, facebook sayfasına 2009 yılında bir akşam yemeğinde şarap içerken çekilmiş fotoğraflarını koydu ve güvenlik ayarlarından fotoğraflarını “sadece yakın arkadaşlarının görebilmesi” seçeneğini işaretledi. Genç öğretmen, bu nedenle öğrencilerinin onun özel hayatını göremeyeceğinden emindi. Fakat bir gün okul müdürü öğretmeni odasına çağırarak, öğrenci velilerinden, Payne’in Facebook’taki fotoğrafları hakkında şikayet geldiğini, bu nedenle ya istifa etmesi gerektiğini ya da açığa alınacağını söyledi. Payne istifa etmek zorunda kaldı.