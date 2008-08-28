İçki yasağı Türkiye'yi sardı

Halen Türkiye'nin 81 ilinden 62'sinde çeşitli kamu kuruluşlarında ve kamuya ait mekanlarda içki içme ve içki satma yasağı uygulanıyor.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve 10 oyla ‘’Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu’’ kararına varılarak hazine yardımı kesilen AKP, ‘’Kırmızı sokak’’ uyarısından geri adım atmıyor. Son günlerde AKP’li belediyeler ve kamu kurumları tarafından yürürlüğe konulan ‘’İçki yasakları’’ genişleyerek devam ederken, belediye zabıtaları da içki satanlara karşı kaba kuvvet göstermeye başladı.



Gazeteport'un derlemesine göre, Ankara ve İstanbul’da son dönemde, Atatürk’ün kurduğu lokantadan, TBMM’ye bağlı Yıldız Çini restorana kadar yeni içki yasakları başladı. Ankara Keçiören’de de içki satan bir büfeci zabıtalar tarafından çivili sopa ile dövüldü. Son dönemdeki yasaklar ve yeni uygulamalar şöyle:



TBMM RESTORANI: TBMM’ye bağlı Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası yerleşkesinde yer alan restoranda da içki yasağı başladı. Milli Saraylar Başkanlığı burada içkiyi yasakladı. TBMM Başkanı Köksal Toptan yasağı itiraf ederken, bu yeri TÜRSAB'a vermeyi planladıklarını da bildirdi ve ‘’Bizim orada ’içkili olsun’ veya ’olmasın’ diye bir saplantımız kesinlikle yok. İşletmeci kendi şartlarına göre içki satmak istiyorsa da içki satabilir, biz ona karışmayız." dedi.



HALKA AÇIK LOKANTA: İstanbul Salacak’taki Denizkızı Restaurant’ın işletmesini alıp yeniden inşa eden belediye, içki yasağına da ‘’Halka açık balık restoranı’’ adıyla kılıf buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bina, Denizkızı adıyla İstanbullulara yıllarca hizmet verdi. Ancak daha sonra restoran mahkeme kararıyla mal sahibine geri verildi. Belediye de balık restoranı yapmak için Denizkızı’nı yeniden inşa etmeye başladı. Yeni restoranı Bel-Tur işletecek ve diğer işletmeleri gibi burada da içki servisi yapılmayacak.



FESHANE VE DİĞERLERİ: Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde başlattığı sosyal tesislerdeki içki yasağı İBB iştiraklerinden Beltur AŞ eliyle genişletiliyor. İBB’nin kiraya verdiği ve içkili restoran olarak kullanılan mekânların kira sözleşmeleri iptal ediliyor. Aralarında tarihi Moda İskelesi ve Üsküdar Salacak’taki Denizkızı Restoran’ın da bulunduğu mekânların işletmeleri Beltur AŞ’ye devredilirken, sosyal tesis haline getirilen mekânlarda alkollü içki servisi de yasaklanıyor. Feshane, Küçük Çamlıca Korusu (Sofa, Topkapı ve Cihannüma Köşkleri, Paşa Limanı Kafeterya, Yıldız Korusu, Malta ve Çadır Köşkü, Emirgan Korusu, Pembe Köşk ve Sarı Köşk, Kartal Kültür Merkezi, Bosphorus Garden, Çubuklu Korusu Hidiv Kasrında içki yasağı var.



MODA İSKELESİ: Tarihi Moda İskelesinde de iki yasağı başladı. İstanbul Denizcilik İşletmeleri’nin İDO’ya devriyle tarihi Moda İskelesi de önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İDO’ya ardından da BELTUR’a devredildi. İskelenin restoranında artık içki servisi yapılmıyor.



KEÇİÖREN’DE DAYAK: AKP’li Turgut Altınok’un Belediye başkanı olduğu Ankara Keçiören’de içki satan büfeci Mehmet Şahin, zabıtalarca içki sattığı için çivili sopa ile dövüldü. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği bile konuyu araştırırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki zabıta hakkında “kasten yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından soruşturma başlattı.



ATA’NIN LOKANTASI: Ankara’da Atatürk tarafından yaptırılan Orman Çiftliği içindeki 80 yıllık merkez lokantasında da bir günlük içki yasağı uygulandı. Tarım Bakanı Mehdi Eker ile Suudi heyeti lokantaya gelince içki yasağı başladı ve hiçbir müşteriye içki verilmedi.



ULUDAĞ’ DA ZİRVE YAPTI: Bursa Uludağ’da bulunan “kendin pişir endin ye” türü lokantalarda içki yasağı başladı. Çevre Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bürokratların da Uludağ’daki tesislere içki servisi konusunda baskı yaptığı iddia edildi.



UÇAKTA TARTIŞMA: Önceki gün de THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan uçağında, dua ettiğini belirterek şarap içilmesine karşı çıkan yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Türk Hava Yolları’nın TK 0685 sefer sayılı Gaziantep-İstanbul uçağında Business Class’ta seyahat eden iki yolcu, şarap yüzünden kavga etti. Şaraptan rahatsız olan yolcu ‘’ Leş gibi kokuyor. Git bir saat sonra evinde iç’’ dedi ve daha sonra uçağın arka bölümünde oturtulunca tartışma sona erdi.



Başsavcı uyardı ama



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya da AKP hakkında açtığı kapatma davasında ‘’Kırmızı sokak’’ uygulamaları ve içki yasaklarına değinerek şöyle demişti:



‘’Toplumu ve devleti İslami bir yapıya dönüştürmek noktasında gerekli gördükleri her alana müdahale eden davalı parti, her konuda olduğu gibi yine dini referansları esas alarak, gençleri alkol ve uyuşturucu maddelerden koruma bahanesiyle, fakat aslında şeriatın alkollü içki yasağı esas alınarak, alkollü içki satılması ve tüketilmesine ilişkin mevzuatta da hukuka aykırı kısıtlamalara gitmiştir. 7.12.2004 günü yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin 1. fıkrası "gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek" görevini belediyelere, belediye sınırları dışında ise 5320 sayıl İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesi mucibince "İl Özel İdaresi"ne vermiştir. Yapılan bu düzenleme ve çıkarılan yönetmeliğe aykırı genelge ile Belediyeler "ruhsat iptali, yeni ruhsat verilmemesi, eğlence vergisi ve hafta tatili ruhsat harcı artırımına gidilmesi, içkili yerlerin kent dışındaki alanlarda toplanmalarına zorlanmaları" uygulamaları başlatmış, başta Ankara olmak üzere tüm AKP'li belediyeler içki içilmesi ve satılmasını adeta genel bir yasaklama uygulamasına dönüştürmüşlerdir. ‘’



Giderek yayılıyor



Kamu alanında içki yasağı uygulamaları son günlerde gündeme oturdu. 81 ilden büyük bölümünde özellikle belediyelerce işletilen yerlerde ve öğretmen evi gibi lokallarde içki servisi yapılmazken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesislerde ise Recep Tayyip Erdoğan döneminden bu yana alkol satışı yapılmıyor. Ankara'da yine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birçok sosyal tesiste ve parkta içki yasak. Belediyeye bağlı zabıtalar, içki içenlere ve satanlara da sert bir biçimde müdahale ediyor.



Halen Türkiye'nin 81 ilinden 62'sinde çeşitli kamu kuruluşlarında ve kamuya ait mekanlarda içki içme ve içki satma yasağı uygulanıyor. İstanbul'daki öğretmenevlerinin ise büyük çoğunluğunda içki servisi yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün iki sosyal tesisinde de içki yasak. Galata Köprüsü'nün altında bulunan ve kiracılar tarafından işletilen dükkanlarda içki yasağı bulunmuyor. Ankara'da ise Çankaya'daki Kuğulu Park'taki kafeterya ve Abdi İpekçi Parkı ve Güven Park’daki büfelerde de içki satılmıyor. İzmir'de ise alkollü içki konusunda belediye tesisleri ya da kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinde içki yasağı bulunmuyor.



Belediyeye ve kamuya ait yerlerde içki yasağı olan iller (56)



ADANA , ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AMASYA, AYDIN, ARDAHAN, AKSARAY, BALIKESİR, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BATMAN, BAYBURT, ÇANKIRI, ÇORUM, DİYARBAKIR, ELAZIĞ , ERZİNCAN, ERZURUM, GAZİANTEP, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR , KARAMAN, KARABÜK, KIRIKKALE, KARS, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ, KONYA, KÜTAHYA, KAHRAMANMARAŞ, KİLİS, MARDİN, MALATYA, MUŞ, NİĞDE, OSMANİYE RİZE, ŞANLIURFA, SAMSUN, SİVAS, SİİRT, ŞIRNAK, TUNCELİ, TOKAT, TRABZON, UŞAK VAN, YOZGAT, BURDUR, ISPARTA



Belediye lokallerinde içki satılmayan ancak bazı kamu lokallerinde içki yasağı olmayan iller (6)



ANKARA, İSTANBUL, DENİZLİ, DÜZCE, BURSA ,MANİSA



İçki yasağı olmayan iller (19)



ESKİŞEHİR, MERSİN, ARTVİN, BARTIN, MUĞLA, ORDU, ANTALYA, BİLECİK, ÇANAKKALE, EDİRNE, HATAY, İZMİR, KIRKLARELİ, NEVŞEHİR, SAKARYA, SİNOP, YALOVA, TEKİRDAĞ, ZONGULDAK.