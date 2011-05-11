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Ekonomi

İçki yasağı işlemedi!

Bira ve viski tüketimi düşerken, en çok artış şarap ve rakıda yaşandı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24- Türkiye'de geçen yıl tartışma yaratan yönetmeliğe rağmen alkol tüketimi yüzde 1.5 arttı. Bira ve viski tüketimi düşerken, en çok artış şarap ve rakıda yaşandı.
 
Gençlerde içki içme yaşının 18'den 24'e çıkarılması sonrasında Türkiye'de geçen yıl alkol yasağı çok konuşulmuştu.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) yönetmeliğinin tartışma konusu olduğu 2010 yılında, alkollü içki tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak, 1 milyar 47 milyon 718 bin litreye çıktı.

Geçen yıl, sadece bira ve viski tüketimi düştü. Buna karşılık, vatandaş 2009'a göre 1,7 milyon litre daha fazla rakı içti.

Türkiye'de satılan şarap miktarında 13,3 milyon litre, votka satışlarında 1,4 milyon litre, cin satışlarında da 236,7 bin litre artış kaydedildi.

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