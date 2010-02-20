İçki vermeyen büfe sahibi öldürüldü

T24 - Adana'da bir kişi, kendisine alkollü içki vermeyen büfe sahibini tabancayla vurarak öldürdü.



Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki 3937. Sokak'ta tekel büfesi ve kahvehane işleten Orhan Karaoğlan'ın (37) işyerini kapattığı sırada araçla gelen Ekrem Ç, bira satın almak istedi.



Karaoğlan, dükkanın kepenklerini indirdiğini, satış yapamayacağını belirtmesi üzerine, alkollü olduğu iddia edilen Ekrem Ç, tartışmaya başladı.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Ekrem Ç, yanında taşıdığı tabancayla Karaoğlan'a 3 el ateş açtı.



Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaoğlan, kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Yüreğir Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı.



Olaydan sonra kaçan Ekrem Ç'nin, yakalanması için çalışma başlatan polisler, zanlının Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki yakınlarının yanına gideceği ihtamali üzerine bu ildeki güvenlik güçlerini de uyardı.





