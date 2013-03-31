İçki ve sigarayı bırakan ile muhbirlere eşiyle mahrem görüşme ödülü

Hapiste mahrem görüşme dönemi başlıyor. Yönetmeliğe göre içkiyi, sigarayı bırakana, ihbarcılık yapana ödül olarak eşiyle cinsel ilişki imkanı sağlanacak.

Cezaevindeki hükümlülerin eşleriyle cinsel ilişki kurabilecekleri “mahrem görüşme” bugün başlıyor. Ceza usul ve infaz kanunlarında değişiklik yapan kanun 31 Ocak 2013’te yürürlüğe girdi. Ancak Kanunun ”Ödüllendirme” başlıklı maddesinin 2 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörüldü. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce dün ilgili yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.



Ödül verilecek



Kemal Göktaş'ın Vatan gazetesindeki haberine göre, yönetmelikle hükümlülerin hangi davranışlarının ödüllendirileceği ayrıntılı olarak düzenlendi.

Buna göre disiplin cezası almamış veya aldığı ceza kaldırılmış hükümlüler cezaevindeki ıslaha yönelik faaliyetlere tam katılmak, eşyalarını özenli kullanmak, diğer mahkumlara iyi davranmak gibi davranışlar gösterdiklerinde aralarında “eşle cinsel ilişki” kurma olanağının da verildiği ödülleri kazanabilecek.

Yönetmeliğe göre “Uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlılığından kurtulmak için eğitim veya tedavi programlarına katılarak gelişim sağlayan” hükümlülere de ödül verilecek. Ayrıca “Kurum asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya çıkarılmasını sağlayan” hükümlüler de ödül alacak.



Prezervatif satılacak



“Mahrem eş görüşmesi”, en geç üç ayda bir kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın gerçekleşecek. Aynı cezaevinde yatan karı-koca da ödüle hak kazanmaları halinde mahrem görüşme yapabilecek. Görüşme odası giriş kapısının dış kısmında kamerayla görüntü alınacak. Görüşme odası görüşme öncesi ve sonrası aranacak. Sağlık, temizlik ve kişisel kullanıma ilişkin malzemelerle ilaç niteliği taşımayan doğum kontrol ürünleri kurum kantininden satın alınabilecek.