İçki ve sigaraya zam yolda

T24 - Hükümet tüm borçlularını affederken akşamcıyı ve sigara içenleri affetmedi. Dün Meclis’e sevkedilen yeniden yapılandırma tasarısına ÖTV zammı da eklendi. Tasarıyla alkollü içkilerde oransal ÖTV tutarları artırıldı. Sadece maktu vergi alınan bazı içkilere yeni oransal ÖTV getirildi. Puro ve sigaraların ÖTV’si de yüzde 30’dan 63’e çıkarılıyor

Hükümetin devlete borçlu olan hemen her kesimle barışmayı hedeflediği tasarıdan akşamcıya ÖTV zammı çıktı. Tasarıya eklenen bir son dakika düzenlemesiyle alkollü içkiler ile puro ve sigaraların da oransal ÖTV’si artırıldı. Buna göre Ekim ayında sigara ve alkollü içkelerin maktu ÖTV tutarlarını artıran Hükümet, bununla da yetinmedi ve dün akşam saatlerinde Meclis’e gönderdiği Af Tasarısı’na yeni ÖTV artışları ile yeni ÖTV oranları ekledi. Torba Tasarının 68. maddesiyle ÖTV yasasındaki tüm cetveller yenilenirken, bazı kalemler birleştirildi ve alkollü içeceklerle ilgili vergi oranlarını düzenleyen 3 sayılı cetvelde yeni ÖTV oranları belirlendi.





Tasarının bu haliyle yasalaşması halinde, taze üzüm şarapları, köpüklü şaraplar, vermut, cin, votka ve likörler ile rakıya da maktu ÖTV’nin yanısıra oransal ÖTV de alınacak. Oran ise yüzde 275.6 oranında belirlendi. Buna göre sözkonusu içkilerde litresine bağlı olarak alınan maktu ÖTV’nin yeni getirilen yüzde 275.6’lık vergi oranından düşük bir tutara karşılık gelmesi halinde, yüksek olan vergi oranı uygulanacak.Yeni düzenlemenin içkisine göre değişmekle birlikte litre başına içki fiyatlarına 3 -9 liralık bir ÖTV zammı olarak yansıyabileceği belirtildi.





İçki firmalarının yeni ÖTV düzenlemesiyle getirilen vergi yükünü tüketicilere yansıtması halinde içki fiyatlarının da bu düzeyde artabileceği belirtiliyor. Öte yandan alkollü içkilere yeni bir oransal ÖTV getiren Hükümet biranın da mevcut oransal ÖTV’sini artırarak yüzde 63’ten yüzde 63.3’e çıkardı.

Purolar ile sigaraların da oransal ÖTV oranı yüzde 30’dan yüzde 63’e çıkarıldı.



Tarihi Af Tasarısı Meclis’e sunuldu

Hükümetin devlete borcu olan hemen hemen tüm kesimlerle barışmayı amaçladığı tarihi af tasarısı dün akşam saatlerinde Meclis’e sunuldu. “Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla Meclis’e sevkedilen tasarı, 300’den fazla alacağı yeniden yapılandırıyor bazı alacaklarından ise tamamen vazgeçiyor. Tasarıda ayrıca stok affı da yer alıyor. Burada yapılan düzenlemelere göre, kayıtlarda yeraldığı halde stoklarda bulunmayan mallar da af kapsamına giriyor. Bu bölümde naylon fatkura kullananların da af kapsamında olduğu, madde gerekçesinde de “Öte yandan asıl veya suretleri tamamen ya da kısmen sahte olarak düzenlenene belgeleri kullananların bu kanun hükümlerinden yararlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır” denildi.