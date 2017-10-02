 İÇKİ ŞİŞELERİNDEN 1,5 KİLOGRAM KOKAİN ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin valizindeki viski şişelerinde 1 kilo 571 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz salı günü Atatürk Havalimanı\'nda bir kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden gelen Şili uyruklu C.F.V.E.\'yi durdurarak valizi ve üstünü aradı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüpheli C.F.V.E.\'nin valizinde bulunan 3 viski şişesine gizlenmiş 1 kilo 571 gram kokain buldu. Gözaltına alınan C.F.V.E. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şili uyruklu C.F.V.E. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Ekiplerin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri Şili uyruklu C.F.V.E.\'nin valizini aldığı sırada yanına gelerek gözaltına alması ve viski şişelerinde bulunan uyuşturucu maddelerin bulunması görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Havalimanındaki güvenlik kamera görüntüleri

-C.F.V.E.\'nin gözaltına alınması

-Valizde yapılan arama

-Viski şişelerinin kırılması

-Şişelerden çıkarılan kokain

-Genel ve detaylar





