-İÇKİ SATIŞINA SIKI TAKİP ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Alkollü içkilerin tüketicilere, elektronik ticaret ya da posta ile sipariş yöntemi kullanılarak satışı için satış sistemi kurulamayacak, faaliyette bulunulamayacak. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, belgeli satıcılar tarafından tüketiciler dışındakilere bilgi toplumu hizmetleri (elektronik ticaret) veya posta ile sipariş yöntemi kullanılarak satışı için de fiziki işyerinin varlığı aranacak. Ayrıca bu tür satışlarda, satışın gerçekleştirileceği ortam bilgileri, Kuruma yazılı olarak bildirilecek ve bu bilgiler satış belgesi üzerinde Kurumca belirtilecek. Satış belgesi üzerinde yer alan bilgiler dışında başka ortamlarda satış yapılamayacak. İnternet aracılığıyla alkollü içkilerin tüketiciler dışındakilere satışı için de, diğer ürünlerden ayrı ulaşılabilen, aynı internet adresi içerisinde ayrı bir sayfa tahsis edilmesi ve sitenin alkollü içki tanıtımına ve satışına tahsis edilmiş bölümünde, fiziki işyeri adresi ile satış belgesi üzerindeki kurum sicil numarası bulunacak. Yönetmeliğin satış belgesi başvurusuna ilişkin maddesinde yapılan değişiklik uyarınca da, belediye teşkilatı bulunmayan yörelerde, perakende alkollü içki satışı yapılacak yere ilişkin, o yerin bağlı olduğu mülki amirliğin ilgili mevzuatına göre yapacağı değerlendirme sonucu olumlu görüşünü belirten yazı istenecek. -YAPTIRIMLAR- Yönetmelikteki yaptırımlarla ilgili düzenleme sonrasında da, idari yaptırım uygulamaya ve yönetmelikte sayılan fiillerin konusunu oluşturan her türlü eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye, mahalli mülki amirler yetkili olacak. Diğer fiiller hakkında da, TAPDK para cezası verecek. TAPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara, Kurumun düzenlemekle yükümlü olduğu piyasalarda hiçbir şekilde faaliyet belgesi verilmeyecek. Verilen belgeler de iptal edilecek. Mahkemece verilecek mahkumiyet kararında, bu kararın kesinleşmesine kadar, faaliyete ilişkin tüm belgelerin de askıya alınmasına hükmedilebilecek. Yargılama sonuna kadar üretici ve ithalatçılara yetkili idarece uygun görülecek miktarda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretler verilebilecek. Söz konusu fiillerin kamu sağlığına ya da tütün ve alkol piyasasının güvenliğini bozucu nitelikte olması durumunda, yargılama sürecince yetkili mahkeme tarafından, mevcut delil durumuna göre tedbiren belgelerin askıya alınması yoluna da gidilebilecek. Bu arada, tütün mamulleri veya alkollü içkilerin internet ortamında tüketicilere satışının yapılması halinde, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda öngörülen usullere göre, erişimin engellenmesine karar verilmek üzere durum ilgili mercilere bildirilecek.