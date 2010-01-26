'İçki ruhsatı da istesinler'

Öteki Tiyatro’nun sahnelediği Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı oyununda, başrol oyuncusuna sahnede sigara içtiği gerekçesiyle ceza kesilmesine tiyatrocular tepki gösterdi.



Müjdat Gezen yapılana inanamadığını dile getirerek “Oyunda katil de olursun içki de içersin, o zaman içki ruhsatı mı isteyecekler” dedi.



Sağlık Bakanlığı’nın Öteki Tiyatro’ya, Oğuz Atay’ın, “Korkuyu Beklerken” adlı oyununda, başrol oyuncusunun “sahnede sigara içtiği” gerekçesiyle uyarı cezası vermesi tiyatrocuların tepkisine neden oldu. Tiyatrocular, başta Devlet tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin olmak üzere uygulamayı saçma ve abartılı buldular.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin, sigaranın zararlarının tiyatro oyunlarında da anlatıldığını belirterek, “Kulis, fuaye gibi yerlerde sigara içirmiyoruz. İkisini birbirinden iyi ayırmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’na bu konuda hassas olmaları için yazı göndereceğiz” dedi.

Sahnede sigaraya ceza kesilmesine tiyatro sanatçıları tepki gösterdi ve uygulamanın çok saçma olduğunu dile getirdi.





Seyirci gibi geldiler



Sağlık Bakanlığı’nın denetçileri Tuğrul Demir ve A. İhsan Mermer, iki sezondur sahnelenen “Korkuyu Beklerken” oyununun 15 Ocak’taki gösterimini, seyirci gibi bilet alarak izlediler. İki denetçi, oyundan sonra sahnede sigara içildiği gerekçesiyle başrol oyuncusu Fatih Al hakkında tutanak tutmak istedi. Tiyatronun kurucusu ve oyunun yönetmeni Murat Karahüseyinoğlu’nun itirazıyla ceza tiyatroya kesildi. Denetim elemanları, bir daha sahnede sigara içilmesi durumunda ağır ceza verileceği uyarısında da bulundular. Ceza kesildikten iki gün sonra da Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri kontrole geldi.





Dengesini kaybedince Picasso’nun tablosunu yırttı



New York Modern Sanatlar Müzesini (MOMA) ziyaret eden bir kişi, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun (1881-1973) “Actor” tablosunun üzerine düşerek, eserin yırtılmasına neden oldu. İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, dengesini kaybeden ziyaretçi, ressamın 1905 yılında çizdiği tablonun üzerine düşünce, eserin sağ köşesinde yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda bir yırtık oluştu. Yetkililer, cuma günü meydana gelen olayda, bir cambazın tasvir edildiği eserin “odak noktası”nın zarar görmediğini söyledi. Müzede Picasso’ya ait yaklaşık 250 eser sergileniyor.?





Hırsız, fahişe ve katil de olmasın



Çok saçma ve abartılı buldum. Sigara içmeyen bir insanım, ama bu kadar da olmaz. Bizler tiyatroda hayatta olmayan birçok şeyi sahneleyebiliyoruz. Oyuncu hırsız da oluyor, fahişe de. O zaman hiçbir şey gösterilmesin, oynanmasın. Dünyaca ünlü birçok yazarın oyununda katiller var. O zaman bu oyunları da katil var diye oynamayacak mıyız? Sahneleri böyle kısıtlamak çok abartılı.





Tiyatronun damını açıp oynasınlar



Tiyatroya önerim, oyunu tiyatronun damını açıp oynasınlar. Rahat rahat sigara içip, sonra kapatabilirler. Doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Oyun olduğunu anlamıyorlar mı? Tam bir sigara düşmanıyım, hayatımda hiç sigara içmedim, ama bu rol gereği yapılan birşey. Oyunda katil de olursun, içki de içersin. O zaman içki ruhsatı mı isteyecekler? Buna Aziz Nesin bile cevap bulamazdı. Bu durumda Hamlet artık oynanamaz. Çünkü içinde 9 cinayet var. O zaman Cinayet Masası ekipleri gelip, oyunu basabilir. Daha neler göreceğiz kim bilir?





Araya yastık koysunlar



Çok komik. Bizim Behzat’la oynadığımız ‘Tuhaf İkili’ oyunumuzda da sigara içiliyor. Ali Poyrazoğlu’nun morfini anlatan bir oyunu vardı mesala. Sanatta, kültürde yasak olmaz ki. Senaryo neyi gerektiriyorsa o oynanır. Çok komik bir ülkede yaşıyoruz. O zaman araya yastık koyup, sigara içsinler bari. Olur mu böyle saçmalık yahu? Sanatçıyı kimse durduramaz, sahnede istediğini yapar.





Sahnede yine sigara içilecek



29 Ocak’ta aynı oyunu yine sahneleyeceğiz. Sigara sahnesini de kesinlikle çıkarmayacağız. Bu bir oyun ve oyuncu da rol gereği içiyor. Bunun arkasında bir art niyet aramak istemiyoruz, ama yapılan çok saçma. Oyunumuza Sağlık Bakanımızı da davet ediyoruz. Oyunda bunalımda olan adam içki de içiyor. Bizden içki ruhsatı da mı isteyecekler? Çok utanç verici bir durum. Yasa ilk çıktığında en çok sevinenlerden biri de ben olmuştum. Oyuncuları sigara içmemeleri konusunda da hep uyarırım. Ama şimdi biz mağdur olduk.



