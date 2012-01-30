-İçkale'de kazılar yeniden başladı DİYARBAKIR (A.A) - 30.01.2012 - Diyarbakır'da, insan kemikleri bulunduğu tarihi İçkale'de kar yağışı nedeniyle ara verilen kazılara yeniden başlandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan yapı çevresinde yürütülen kazıda, il özel idaresine ait küçük iş makineleri de kullanılıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na, kazıda iş makinelerinin kullanılması için yazdığı yazıya olumlu yanıt verildiği, kazının daha hızlı ilerlemesi için bu yöntemin kullanıldığı belirtildi. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, yaptığı açıklamada, daha önce, Başsavcıvekilinin de katıldığı toplantıda, çalışmanın kazma ile yapılabileceği kararı aldıklarını, ancak savcılığın cuma günü yapılan toplantıya 2 sayfalık mütalaayla katıldığını söyledi. Söz konusu mütalaada, çalışmaların, önerdiğimiz şartlarla çok gecikebileceği, davanın uzun süre alabileceği, hatta delillerin bile geçersiz kalabileceği bir durumun ortaya çıktığını ifade eden Uluçam, ''Adli yargı her şeyin üstünde. Tabi artık tüm sorumluluk Cumhuriyet Başsavcılığında. Artık neyi öneriyorlarsa o şekilde yapmaları için bir kurul kararı daha aldık. Savcılık açıkça biz bunu böyle yapmak istiyoruz deyince kurulun ikinci bir kararı oldu. Biz iş makineleri ile yapın demedik. Sorumluluk artık Başsavcılığın. Artık nasıl yapacaklarsa onların sorumluluğunda.''