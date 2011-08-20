-İçişleri'nden terörle mücadele açıklaması ANKARA (A.A) - 20.08.2011 - İçişleri Bakanlığı, dün ve önceki gün çıkan çatışmalarda 4 teröristin öldürüldüğünü, terör kampından kaçan 1 teröristin teslim olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, güvenlik güçlerince son günlerde icra edilen faaliyetlere ilişkin bazı hususların kamuoyu ile paylaşılmasında fayda görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta bulunan Kandil, Hakurk, Zap, Avaşin, Sideka ve Metina'daki bölücü terör örgütü kamplarına yoğun hava ve topçu atışları sonucu ağır zayiat verdirildiği anımsatıldı. Tunceli'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla Jandarma timleri arasında önceki gün çıkan çatışmada, güvenlik güçlerinde herhangi bir zayiat meydana gelmediği belirtilen açıklamada, olay yerinde 19 Ağustos günü yapılan aramada 1 kadın terör örgütü üyesinin ölü ele geçirildiği kaydedildi. Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili Üs bölgesine, önceki gün bir grup terör örgütü üyesi tarafından uzun namlulu silah ve roket mermileriyle yapılan saldırıda 1 astsubay ve 1 erin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı anlatılan açıklamada, saldırı sonrası başlatılan operasyon sonucunda 19 Ağustos günü 1 kadın terör örgütü üyesinin silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Terör örgütü üyelerinin Pervari İlçe Emniyet Amirliği ve bitişiğindeki Pervari Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına, aynı gün roket ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirdiği ve 3 sivil vatandaşın yaralandığı anlatılan açıklamada, olay sonrası yapılan operasyon sonucu, dün 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiği bildirildi. Bölücü terör örgütü kamplarından ayrılıp kaçan 1 terör örgütü üyesinin ise Silopi jandarmasına teslim olduğu kaydedildi.