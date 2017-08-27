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İçişleri'nden kazaların yoğun yaşandığı yollarda SMS'li uyarı

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, bayram tatili için trafiğe çıkanları SMS'le uyardı

27 Ağustos 2017 16:42

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı, bayram tatili için trafiğe çıkanları SMS\'le uyardı. Trafik kazalarının yoğunlaştığı bölgelerdeki mola noktalarında, bölgede bulunanların telefonlarına, \'Bayramlarda en fazla ölümlü kazaların yaşandığı yol üzerindesiniz\' mesajı geldi.
Kurban Bayramı tatilinde trafik denetimlerini sıkılaştıran bakanlık, bayramlarda ölümlü kazaların en fazla yaşandığı 5 nokta üzerindeki mola noktalarında, vatandaşların cep telefonlarına lokasyon bazlı otomatik SMS gönderdi. Mesajda, \"Bayramlarda en fazla ölümlü kazaların yaşandığı yol üzerindesiniz. Lütfen kurallara uyun. Hız yapmayın. Arka koltukta da kemerinizi takın. #FreneDeğilKuralaGüven Hayırlı bayramlar\" denildi. 
İçişleri, SMS\'lerle sürücülerin ölümlü kazaların en çok yaşandığı noktaya birkaç yüz kilometre kala daha dikkatli olmasını sağlamayı hedeflerken, bakanlığın trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki mola noktalarında SMS\'le uyarı yapmasının Türkiye\'de bir ilk olduğu belirtildi. 

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