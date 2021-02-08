İçişleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 39 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1-7 Şubat tarihleri arasında sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 1264 hesapla ilgili çalışma yapıldığı belirtilirken, 575 hesabın kullanıcısının tespit edildiği, bunlarda 39'unun gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Sosyal mecrada gelişen gündem ve konular, çeşitli illegal örgüt ve gruplara müzahir sosyal medya hesapları/siteleri yakından takip edilmekte olup 01 – 07 Şubat 2021 tarihleri arasında terör örgütü propagandası yapan toplam 1.264 hesap hakkında çalışma yapılmış;

⁃ FETÖ/PDY terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 639 adet,

⁃ PKK/KCK, terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 567 adet,

-Aşırı Sol terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 40 adet,

⁃ DEAŞ terör örgütü güdümünde faaliyet yürüten 18 adet olmak üzere, 575 sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek işlem başlatılmıştır.

Bu hesaplardan 39 şahıs gözaltına alınmış olup, gözaltına alma işlemleri halen devam etmektedir."