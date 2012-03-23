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İçişleri: Milletvekillerine trafik cezası yazmayın

İçişleri Bakanı Şahin valiliklere, "Vekiller trafik cezasına itiraz edince mahkeme dokunulmazlıktan işlem yapmıyor. Sürücünün vekil olduğu anlaşılırsa, tutanakla TBMM'ye gönderilsin" genelgesi yolladı

23 Mart 2012 10:42

 

T24 - CHP Milletvekili Kemal Anadol’un 2010 yılında “kırmızı ışık ihlali” nedeniyle kesilen bir trafik cezasına mahkemede yaptığı itiraz üzerine verilen dokunulmazlık kararının ardından mahkemelerden art arda benzer kararlar çıkmaya başladı.
 
Habertürk'ün haberine göre, mahkeme kararlarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne milletvekillerinin araçlarının plakaları bildirilerek ceza kesilmemesi uyarısı yapılmıştı. Ancak özellikle seçim bölgelerinde uygulamadan habersiz olan ve plakaları takip edemeyen polislerin yazdığı cezalarla karşı karşıya kalan vekillerin tepkisi üzerine harekete geçen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 5 Mart’ta Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklere gönderdiği genelgede Anayasa’nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen maddesini hatırlattı. Genelgede “Suç işlediği öne sürülen bir milletvekilinin Meclis kararı olmadıkça tutuklanamayacağı, sorgulanamayacağı ve yargılanamayacağı, ancak ağır cezalık suçüstü durumlarında bunun geçerli olmayacağı, bu durumda da Meclis’e hemen bilgi verilmesi gerektiği” belirtildi.
 

Mahkeme kararları var

 
Genelgede,milletvekilleri hakkında düzenlenen trafik cezalarına yapılan itirazlar sonucunda mahkemelerin “yasama dokunulmazlığı nedeniyle milletvekilleri hakkında işlem yapılamayacağı, düzenlenen tutanakların hukuka aykırı olduğu, bu nedenle kaldırılmaları gerektiği” yolunda karar verdiği bildirildi. Bu nedenle vekiller hakkındaki işlemlerin “Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı” ile Valiliklere gönderilmesi istendi. Bakan Şahin genelgedeki hususların tümtrafik personeline tebliğ edilmesini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini de istedi.
 

'Suç' olduğu için

 
Milletvekillerinin trafik cezalarına ilişkin başvuru üzerine Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, kişisel olarak tersini düşündüğü notunu düşerek “Kabahatlar Kanunu” kapsamında hukuken “suç” sayıldığı için trafik cezalarının da dokunulmazlık kapsamında olduğu yolunda görüş bildirdi. Geçen dönem MHP’li Beytullah Asil aşırı hızdan ceza kesilince “bazen güvenlik, bazende trafiğin akış hızı nedeniyle ” hız yaptığını belirterek milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle ceza verilemeyeceğini savundu. Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemeside itirazı yerinde buldu. 20 Aralık 2011’de yasak yere park eden AK Parti Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’ya kesilen 66 liralık trafik cezası da dokunulmazlık kapsamında sayıldı. 2010’da CHP’li Anadol’un dokunulmazlık zırhına takılan ceza ise “Kırmızı ışık ihlali”ni içeriyordu.
 

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