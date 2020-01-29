İçişleri Komisyonu’nda bekçiye yetki tartışması; “Polisi ne yapacağız o zaman?”

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu’nda dün “çarşı ve mahalle bekçilerine vatandaşlardan kimlik sorabilme görevi ile adli görevler verilmesi” gibi düzenlemeleri içeren yasa teklifinin görüşmelerinde muhalefet ile AKP’liler arasında “üst arama” ve “yetki” tartışması yaşandı.

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Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da “Polisin yetkisini almışsınız, bekçiye vermişsiniz. Polisi ne yapacağız o zaman” dedi. HDP’li Filiz Kerestecioğlu ise teklifin tümden geri çekilmesini talep etti.