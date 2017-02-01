"İçişleri Bakanlığı'nın 1 milyon 500 bin lira ödül koyduğu IŞİD'li öldürüldü" iddiası

İçişleri Bakanlığı'nın mavi listesinde yer alan ve 1 milyon 500 bin lira ödül koyulan Adıyaman nüfusuna kayıtlı Muhammet Zana Alkan'ın Rakka'daki hava operasyonunda öldürüldüğü iddia edildi.

DHA'nı haberine göre, teröristin ailesinin Adıyaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

Ailenin başvurusu üzerine ‘terör nitelikli kayıp’ olarak aranan şahıs hakkında, Suruç’taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.