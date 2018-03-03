İçişleri Bakanlığı'ndan 'kayıp silah' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nca, 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda yer alan 106 bin 740 kayıp silah sayısının, 1944'ten 2017'nin sonuna kadarki 73 yılda kaybolan silah sayısını ifade ettiği bildirildi.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kayıp silah sayısına ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda şu ifade kullanıldı:
İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir.
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