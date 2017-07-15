İçişleri Bakanlığı'ndan kamu çalışanlarına talimat: Personelini al anmaya gel

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz için anma etkinliği düzenlenmesi için talimat verdi,.

Talimat üzerine Antalya Valililiği’nden tüm kamu kurum ve kuruluşlarına resmi yazı gönderildi. Yazıda akşam düzenlenecek yürüyüş ve devamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek programa ilişkin “Bölge, il ve şube müdürleri tüm personelleri ile birlikte katılacaklardır” ifadeleri kullanıldı. Talimatla insanların meydanlara doldurulmasının demokrasilerde kabul edilebilir olmadığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardıncısı Çetin Osman Budak, “Bu talimat sarayın 15 Temmuz’un da kanıtıdır” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere “15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri” konulu yazı gönderdi. Valiliklere 11 Temmuz’dan 16 Temmuz gecesine kadar yapılacaklara ilişkin bilgi verilen yazıda yazıda şunlar sıralandı:

* Şehir meydanları ve 15 Temmuz’da sembol olmuş mekanlarda 15 Temmuz günü saat 20.00’den itibaren planlanması,

* Cumhurbaşkanlığımızın belirlediği süreyle Demokrasi Nöbetlerinin planlanması,

* 15 Temmuz şehit ve gazilerin ziyaret edilmesi, etkinliklere kendilerine yer verilmesi,

* Tüm etkinliklerde Türk Bayrağı kullanılması,

* Katılım için toplu araçlardan ücret alınmaması hususunun değerlendirilmesi, ifadelerinin ardından vali ve kaymakamlara şu etkinliklerin düzenlenmesi tavsiye edildi:

* Müftülüklerce 7 Temmuz Cuma günü okunacak hutbelerde camilerimizde Kuran-ı Kerim Hatm-i Şeriflerinin hafta boyunca okunmasının duyrulması, şehit olan vatandaşlan için Mevlid-i Şerif programlarının yapılması,

* 15 Temmuz günü milli Birlik yürüyüşlerinin tertip edilebileceği,

* 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan 00.13’te tüm camilerimizde sela okunarak demokrasi nöbetlerine başlanılması, Sayın Cumhurbaşkanımınızın belirlediği süre boyunca nöbetlere devam edilmesi

Tüm personel katılacak

Yazının illere ulaşmasının ardından Antalya Valiliği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına söz konusu yazı ile birlikte bir yazı daha gönderdi. Valilik yazısında, “Ayrıca 15 Temmuz 2017 tarihinde saat 21.00’de Atatürk Devlet Hastanesi önünden başlayacak Milli Birlik Yürüyüşü’ne ve devamında Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan programa ise; bölge, il ve şube müdürleri tüm personelleri ile birlikte katılacaktır” talimatı dikkat çekti.