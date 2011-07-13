İçişleri Bakanlığı'ndan JİTEM itirafı

T24- İçişleri Bakanlığı adı faili meçhul cinayetlerle anılan JİTEM’in 1987 yılında kurulduğunu resmen açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, 1987’de Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı kurulduğu, adının 1988’de JİTEM olarak değiştirildiği, 1990’da ise yeniden yapılandırılarak Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığına dönüştürüldüğü ve çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Adı faili meçhul cinayetlerle anılan ve bugüne kadar devlet yetkililerinin açıklamalarında varlığı sürekli reddedilen JİTEM için ilk resmi “kabul” İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terörle mücadelede etkin istihbarat sağlanması amacıyla 1987’de İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığının teşkil edildiği, söz konusu birimin adının 1988’de Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) olarak değiştirildiği ve 1990’a kadar faaliyetlerini bu çerçevede sürdürdüğü belirtildi. 1990’da reorganizasyona tabi tutulan bu birimin tekrar Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı’na dönüştürüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu birimin çalışmalarına bu doğrultuda devam ettiği bildirildi.





Savcılığın tespiti





JİTEM geçen hafta sonucu kamuoyuna yansıyan bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, emekli albay Arif Doğan’ın “JİTEM’i ben kurdum” şeklindeki açıklaması sonrası başlattığı soruşturma çerçevesinde “JİTEM’in var olup olmadığını” İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sormuştu. Savcılık, JİTEM adlı oluşumun, İçişleri Bakanlığı’nın onayı olmadan ve Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşü alınmadan Jandarma Genel Komutanlığı’nın kendi inisiyatifiyle kurulduğu tespitine varmıştı.