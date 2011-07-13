T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan JİTEM itirafı

İçişleri Bakanlığı adı faili meçhul cinayetlerle anılan JİTEM’in 1987 yılında kurulduğunu resmen açıkladı.

13 Temmuz 2011 03:00

T24- İçişleri Bakanlığı adı faili meçhul cinayetlerle anılan JİTEM’in 1987 yılında kurulduğunu resmen açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, 1987’de Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı kurulduğu, adının 1988’de JİTEM olarak değiştirildiği, 1990’da ise yeniden yapılandırılarak Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığına dönüştürüldüğü ve çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Adı faili meçhul cinayetlerle anılan ve bugüne kadar devlet yetkililerinin açıklamalarında varlığı sürekli reddedilen JİTEM için ilk resmi “kabul” İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terörle mücadelede etkin istihbarat sağlanması amacıyla 1987’de İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığının teşkil edildiği, söz konusu birimin adının 1988’de Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Grup Komutanlığı (JİTEM) olarak değiştirildiği ve 1990’a kadar faaliyetlerini bu çerçevede sürdürdüğü belirtildi. 1990’da reorganizasyona tabi tutulan bu birimin tekrar Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesinde Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı’na dönüştürüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu birimin çalışmalarına bu doğrultuda devam ettiği bildirildi.


Savcılığın tespiti


JİTEM geçen hafta sonucu kamuoyuna yansıyan bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, emekli albay Arif Doğan’ın “JİTEM’i ben kurdum” şeklindeki açıklaması sonrası başlattığı soruşturma çerçevesinde “JİTEM’in var olup olmadığını” İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sormuştu. Savcılık, JİTEM adlı oluşumun, İçişleri Bakanlığı’nın onayı olmadan ve Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşü alınmadan Jandarma Genel Komutanlığı’nın kendi inisiyatifiyle kurulduğu tespitine varmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24