İçişleri Bakanlığı'ndan canlı bombanın ailesine 99 bin liralık tazminat davası

İçişleri Bakanlığı, 9 yıl önce Ankara Anafartalar Çarşısı önündeki canlı bomba saldırısında 1’i Pakistanlı 9 kişinin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı Güven Akkuş’un kardeşlerine zararın giderilmesi için 99 bin liralık tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, terör saldırısında hayatını kaybeden Selahattin Deniz’in ailesine 212 bin 314 lira 20 kuruş ödeme yapıldığını belirten Bakanlık, paranın canlı bombanın ailesinden tahsil edilmesini istedi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne İçişleri Bakanlığı adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü’nün açtığı davaya göre Akkuş, 22 Mayıs 2007’de Anafartalar Çarşısı önünde terör saldırısı gerçekleştirdi, 9 kişi hayatını kaybetti.

99 bin lira tazminat

Hayatını kaybedenlerden Selahattin Deniz’in ailesi, Ankara 14.İdare Mahkemesi’ne tazminat davası açtı. Deniz’in eşi Şengül Deniz ve çocukları İçişleri Bakanlığı’ndan 135 bin lirası maddi 250 bin lirası manevi olmak üzere toplam 385 bin lira tazminat istedi. Davayı kısmen kabul eden Ankara 14. İdare Mahkemesi 99 bin 321 lira 29 kuruş maddi ve 100 bin lira manevi tazminatın Selahattin Deniz’in ailesine ödenmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı davanın kesinleşmesiyle birlikte Deniz’in ailesine 28 Ocak 2008 tarihinden işleyen faiziyle birlikte 212 bin 314 lira 20 kuruş ödeme yaptı. İçişleri Bakanlığı da Selahattin Deniz’in ailesine ödediği tazminatın tahsili için canlı bomba Güven Akkuş’un ailesine 212 bin 314 lira 20 kuruşluk tazminat davası açtı. İçişleri Bakanlığı adına mahkemeye başvuran İstanbul Muhakemat Müdürlüğü avukatı Ayşe Erdenur Baykal dava dilekçesinde canlı bomba Güven Akkuş’un saldırıda öldüğü için mirasçıları olan kardeşlerine dava açıldığını belirtti. Dava dilekçesinde, “Saldırıda hayatını kaybeden Selahattin Deniz’in ailesine ödeme tarihimiz olan 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 212 bin 314 lira 20 kuruşun Hazine’ye iadesine karar verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.