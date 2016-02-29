İçişleri Bakanlığı’ndan AA’nın “18 canlı bomba eylemi önlendi” haberine yalanlama

Anadolu Ajansı'nın gündüz saatlerinde geçtiği, Bakan Efkan Ala'nın '18 canlı bomba eylemi önlendi' haberine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, "Bakan Ala'ya atfen '18 canlı bomba eylemi önlendi' şeklinde ifade ile haber yapılmıştır. Bu ifade programda kullanılmamıştır. Televizyon programında kullanılan ifade '18 tane olayın' önlenmiş olduğu şeklindedir" açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın bugün konuk olduğu bir televizyon programının, çeşitli basın kuruluşları tarafından haberleştirildiği anımsatıldı.

Haberlerde Bakan Ala'ya atfen "18 canlı bomba eylemi önlendi" şeklinde ifadelere yer verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu ifade programda kullanılmamıştır. Televizyon programında kullanılan ifade '18 tane olayın' önlenmiş olduğu şeklindedir."