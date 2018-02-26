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İçişleri Bakanlığı Türkiye'de etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısını açıkladı

Bakanlık, 31 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı

26 Şubat 2018 13:37

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde yurt içinde "Toplam 31 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini" açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen "iç güvenlik operasyonlarında, 3'ü ölü, 7'si sağ, 21'i teslim olmak üzere 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı aleyhine 85 eylem ve etkinlik gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden aleyhte 648 propaganda yapıldığı ve olaylarda 120 provokatör bulunduğu tespit edilirken 845 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda da 3'ü ölü, 7'si sağ, 21'i teslim olmak üzere 31 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 7 ilde terör örgütleri tarafından kullanılan 26 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 15'i ağır ve uzun namlulu 32 silah ve 1 ton 441 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 23 el bombası, 2 bin 158 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 8 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

 

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