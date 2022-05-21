İçişleri Bakanlığı: Terör örgütlerine 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

“İlkbahar-Yaz döneminin gelmesiyle beraber eylem arayışlarını artıran ve ülkemize eleman, silah ve patlayıcı madde aktarım gayretlerini yoğunlaştıran PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerine yönelik ülke genelinde, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, 13- 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında, eş zamanlı olarak geniş kapsamlı operasyonlar icra edildi.

Bu kapsamda, PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ-Fettullahçı Terör Örgütlerinin üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik Muş, Mardin, Mersin, Edirne, Hakkari, Antalya, Diyarbakır ve Van merkezli 14 ildeki 8 ayrı operasyonda 46 şüpheli, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Balıkesir, Konya, Edirne ve Kilis merkezli 25 ildeki 4 ayrı operasyonda 49 şüpheli, DEAŞ terör örgütüne yönelik Kocaeli, Van ve İstanbul merkezli 12 ildeki 4 ayrı operasyonda 19 şüpheli olmak üzere, toplamda 50 ilde 114 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 3 adet ateşli silah ve bunlara ait mühimmat, 2 adet gece görüş dürbünü ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.”