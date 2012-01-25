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Politika

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada

İçişleri Bakanlığınca, hizmet ve faaliyetleri duyurmak amacıyla Facebook ve twitter'da hesap açıldı.

25 Ocak 2012 02:00

T24 - İçişleri Bakanlığınca, hizmet ve faaliyetleri duyurmak amacıyla Facebook ve twitter'da hesap açıldı.

Bakanlığın internet sayfasında yer alan duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı, hizmet ve faaliyetlerini daha geniş toplum kesimlerine ulaştırabilmek amacıyla sosyal medyayı etkin olarak kullanmaya başladı.

Duyuruda, bakanlık tarafından açılan Facebook ve twitter hesaplarının, günlük haber akışı ve program bilgilendirmelerinde aktif olarak kullanılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının resmi hesapları dışında sosyal medya ortamlarında kullanılan diğer tüm site ve sayfaların ise bakanlık ile hiçbir bağlantısı bulunmadığı kaydedildi.



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