İçişleri Bakanlığı polislerin izinlerini iptal etti

İçişleri Bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü bünyesindeki personelin yıllık ve mazeret izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mükerrem Ünlüer imzasıyla yayımlanan yazıda, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı, İl Emniyet Müdürlükleri, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) görevli personelin yıllık ve mazeret izinlerinin ikinci bir emre kadar kapatıldığı ifade edildi.



İzinde olan personelin de göreve başlaması istenen yazıda, ayrıca, 2. bölgeye ataması yapılan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin ilişiklerinin kesilerek en geç 5 Ağustos tarihine kadar görevlerine başlamalarının sağlanması gerektiği kaydedildi.