İçişleri Bakanlığı, polis müdahalesi sırasında kolu kırılan yurttaşı kusurlu buldu

Gezi Direnişi sırasında biber gazı kapsülü ile ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki eyleminde polisin sert müdahalesi sonucu kolunun kırılmasına yönelik açtığı davada İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlık, kolu kırılan Aydoğan’ı kusurlu bulurken İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne gönderdiği yanıtta özetle şöyle dedi:

“Polisin görevlerini yerine getirmekten öte bir eylemi olmamıştır. İdarenin tazmin sorumluluğunun doğması için hizmet kusurunun bulunması, bu eylemden zarar oluşması gerekir. Olayda idarenin hizmet kusuru bulunmadığı gibi davacının ağır kusurunun bulunduğu açıktır.’’

Olayın yaşandığı gün polisin kendilerine hakaret ve küfür ettiğini ileri süren Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Ayağa kalktığımda beni gözaltına almak istediler, direndiğimde ise yerde vücudumun çeşitli yerlerine jopla vurdular. Kolum 4 veya 5 farklı yerden kırıldı, hâlâ düzelmedi. Bakanlığın gönderdiği savunma içler acısı. Benim için öğrenci ve iş kaybı yok denmiş. Raporlara hiç bakmamışlar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahrettin Altun Yunan polisinin attığı plastik mermiye ilişkin bir takım ifadeler kullanmıştı. Sayın Altun’a sormak lazım, bizler bunlara yıllardır maruz kalıyoruz medeni ve hukuk ile yönetilen bir devlette yaşamıyor muyuz?’’

İçişleri Bakanlığı’nın mahkemeye sunduğu itirazın kabul edilemeyeceğini söyleyen Aydoğan, bu cevaba itiraz edeceğini söyledi.