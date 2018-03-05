İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde 'bölge sorumlusu' dahil 20 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nca son bir haftada yurt genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, terör örgütü PKK\'nın sözde \'bölge sorumlusu\', \'Adil\' kod adlı Tarık Şen\'in de aralarında bulunduğu 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir haftada, terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1079 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 216\'sı PKK/KCK, 37\'si aşırı sol, 46\'sı DEAŞ, 765\'i FETÖ/PDY olmak üzere 1064 terör şüphelisi; 3 bin 530 uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 104 kişi olmak üzere toplam 4 bin 698 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK\'nın sözde \'bölge sorumlusu\', \'Adil\' kod adlı Tarık Şen\'in de aralarında bulunduğu 20 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar sonucu, 7 ilde terör örgütleri tarafından kullanılan 27 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 24\'ü ağır ve uzun namlulu 27 silah, 578 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 17 el bombası, 55 bin 526 muhtelif mühimmat ele geçirilirken, 1 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 556 operasyonda, piyasa değeri 27 milyon 587 bin 239 TL olan; 2 ton 148 kilo esrar, 250 kilo eroin, 0,2 kilo kokain, 11,8 kilo afyon sakızı, 3,1 kilo sentetik kannabinoid, 8,2 kilo metamfetamin, 661 bin 394 uyuşturucu hap ve 2 bin 416 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 2 milyon 879 bin 212 TL olan; kaçak 365 bin 241 paket sigara ve 64 bin 505 litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonlarda, 3 bin 530 kişi ise gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik okul çevrelerinde, parklarda ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlarda; 534 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 27,3 kilo esrar, 10 kilo eroin, 3,1 kilo sentetik kannabinoid, 4,9 kilo metamfetamin, 26 bin 186 uyuşturucu hap, 2 bin 261 kök kenevir ve 48 tabanca ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadele kapsamında, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 690 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

2 BİN 915 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 263\'ü denizlerde olmak üzere toplam 2 bin 915 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 104 organizatör, yakalanarak, gözaltına alındı.