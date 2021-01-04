İçişleri Bakanlığı, PKK'nın geçen yıl üstlendiği 1262 eylemden 25'ini örgütün gerçekleştirdiğini açıkladı

İçişleri Bakanlığı, PKK'nın 2020'de 1262 olay ve eylem üstlendiğini ancak 'bunlardan 829'unun hiç gerçekleşmediğini, 403 eylemin ise örgüt ile bağlantısı olmadığının tespit edildiğini' açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen 1262 olay ve eylem, örgüte yakınlığıyla bilinen internet siteleri üzerinden, PKK'ya yakın örgütler tarafından üstlenildi.

"Söz konusu olaylardan ve eylemlerden; 632'sinin ev, fabrika, iş yeri, depo, AVM, okul, tarla, orman, 487'sinin otobüs, metrobüs, iş makinası, yat, trafo yangını ile havai fişek atma, yazılama, pankart asma, 143'ünün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı olayları olduğu tespit edildi" denilen açıklamada, bu olaylardan 829'unun hiç gerçekleşmediği, 403 olayın meydana gelmekle birlikte örgüt ile bağlantısının bulunmadığı, 25 olayın ise PKK tarafından gerçekleştirildiği yazıldı. 5 olayın ise örgüt bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.