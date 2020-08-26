İçişleri Bakanlığı'nın kutlamalara "sınırlama" getirmesine tepkili olan CHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı nasıl kutlayacak?

Ayşe Sayın

BBC Türkçe, Ankara

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın, geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına sınırlama getiren genelgesi, iktidar ile muhalefet arasında polemiğe yol açtı.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla kutlamalara yasaklama değil, sınırlama getirildiğini savunsa da, kararı "yasaklama" olarak nitelendiren CHP, partili belediye ve örgütlerine, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın pandemi koşullarına ilişkin önlemler alınarak "coşkuyla" kutlanması talimatı verdi.

CHP'li belediyeler ve teşkilatlar, Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos'un yıldönümünden başlayarak, 30 Ağustos akşamı son bulacak etkinlikler planladı.

Tartışma neden başladı?

İçişleri Bakanlığı 23 Ağustos'ta il valiliklerine gönderdiği genelgeyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine "pandemi" gerekçesiyle kısıtlamalar getirildiğini bildirdi.

Genelgede kutlamaların, "Pandemi süreci göz önüne alınarak; çelenk sunma programının; TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske-mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirileceği" belirtilirken tebriklerin kabulu programı ve resepsiyon düzenlenmeyeceği, şehitlik ziyaretlerinin de yine en az katılımla gerçekleştirileceği bildirildi.

Bu tutuma en sert tepki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'den geldi. CHP'li çok sayıda yönetici milletvekili; Ayasofya'da toplu namaz kılınması, 15 Temmuz etkinlikleri, Türkler'in Anadolu'ya girdiği Malazgirt Savaşı'nın yıldönümü nedeniyle geniş katılımlı etkinlikler düzenlenirken 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının çelişki olduğuna dikkat çekti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Çağ gazetesine yaptığı açıklamada kısıtlama getirilmesine, AKP'yi kastederek, "Cumhuriyet ile cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar" sözleriyle tepki gösterirken CHP'li belediye ve il örgütlerinin bayramı milletle birlikte kutlayacağını açıkladı.



Her yıl 30 Ağustos'ta birçok şehirde fener alayı yürüyüşleri yapılıyordu

Fener alayı yürüyüşü yapılacak

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili 249 belediyeye genelge göndererek, "Pandemi kurallarından taviz verilmeden" 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlanmasını istedi.

Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP'li belediye olmayan yerlerde il ve ilçe örgütlerinin, kutlama programı hazırlaması talimatı verdi.

BBC Türkçe'ye kutlama etkinlikleri hakkında bilgi veren Torun, partili belediyelerin düzenleyeceği etkinliklerin bir "alternatif kutlama programı" olarak değerlendirilemeyeceğini, 30 Ağustos'ta milli bayram ruhunun en iyi şekilde yaşatılmasına dönük programlar hazırlandığını vurguladı. İktidarın, geçmişten bu yana milli bayramlarla ilgili "mazeretler" ortaya koyduğunu savunan Torun, "Onların zaten ya başı ağrır ya çeşitli mazertler ortaya koyarlar. Geçmişte de bu mazeretlere hiç takılmadık şimdi de takılmayacağız" görüşünü dile getirdi. Partili belediyelerin, olanakları ölçüsünde, pandemi koşullarını dikkate alarak etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Torun, belediye olmayan yerlerde de parti örgütlerinin etkinlikler düzenleyeceğini bildirdi.

Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da tüm il örgülerine gönderdikleri genelgeyle, CHP'nin belediyesi olmayan yerlerde de örgütlerin kutlama etkinliği düzenleyeceğini ifade etti. Salıcı'nın verdiği bilgiye göre belediyeler ve parti örgütlerinin katılımıyla, 30 Ağustos akşamı fener alayı düzenlenecek. Konser, söyleşi, sergi gibi haftaya özgü etkinlikler yüz yüze yapılmayacak, olanaklar ölçüsünde, "sanal tur"lar ya da sosyal medya, tv üzerinden yayınlarla gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu Ankara'da olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. CHP Lideri, 27 Ağustos'ta ise, Büyük Taarruz'un komutanlarından Albay Reşat Çiğiltepe'nin Devlet Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Bayramı nedeniyle 28-29-30 Ağustos tarihlerinde özel bir kutlama programı hazırladı. Söyleşi, sergi, konser programları, pandemi nedeniyle yurttaşlara kapalı olacak, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) televizyonundan yayınlanacak.

Bu kapsamda ilk etkinlik, 28 Ağustos Cuma günü saat 14.30'da Zafer Çarşısı'nda açılacak "Milli Mücadelemiz ve Atatürk" temalı karma sergi ile başlayacak. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre sınırlı sayıda vatandaşın içeri alınacağı sergi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde 4 Eylül tarihine kadar sanal turla gezilebilecek.



Bu yıl bazı önlemler alınarak 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Duatepe'den canlı yayın

Sosyal mesafenin korunacağı ikinci etkinlik ise 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü saat 20.00'da Milli Mücadelenin "dönüm noktası" olarak kabul edilen Duatepe'de yapılacak. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak olan, Akademisyen Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün anlatımıyla "Zafere Giden Yol: Duatepe" isimli söyleşinin gerçekleştirileceği alana 50 genç ellerinde Türk Bayraklarıyla gelecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Muharrem ayına denk gelmesi sebebiyle katılımcılara aşure de ikram edilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı günü ise tanınmış piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun saat 20.00'de 50. Yıl Parkı'nda vereceği "Mustafa Kemal Atatürk/Güneşin Askerleri" konseri yine ABB TV'den canlı yayınlanacak. Konserden hatıra olması için "e-bilet" uygulaması yapılacak.