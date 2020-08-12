İçişleri Bakanlığı'ndan sahte Koronavirüs genelgesi uyarısı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, resmi kaynaklar harici söylentiler ve sahte belgelere itibar etmeyiniz" uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıldığı ileri sürülen belge ile kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişiler için soruşturma başlatıldı. Paylaşımda, söz konusu sahte belge de paylaşıldı.