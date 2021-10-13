İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Mustafa Akıncı’ iddiasına yanıt: Yalandır, nokta

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya Türkiye’ye giriş yasağı getirilip getirilmediğini ilişkin soruya, “Yalandır, nokta” diye yanıt verdi.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş Twitter hesabından, Türkiye’nin politikalarını eleştiren ve aralarında eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da bulunduğu 42 kişiye Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği iddiasını sordu. Aydıntaşbaş, “KKTC’nin bir önceki cumhurbaşkanı Sayın @MustafaAkinci_1‘ya Türkiye’ye giriş yasağı getirildiği doğru mu? Doğruysa sorum: Aklınızı mı oynattınız?” diye yazdı. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Aydıntaşbaş’ın tweet’ini alıntılayarak “Bu bir yalandır. NOKTA” yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

KKTC’de yayın yapan Avrupa gazetesi dünkü sayısında Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’ne ulaştıklarını belirterek, “Yasaklı Kıbrıslı Türkler listesini”; “Onlar buna ‘Kara Liste’ diyorlar, biz ise ‘Ak Liste’ diyoruz” başlığı ile manşetine taşımıştı. Sınır kapıları ve havaalanlarında G82 koduyla listelenen “Yasaklı Kıbrıslı Türkler” hakkındaki kararın geçen yıl eylül ayında oluşturulduğu öne sürüldü. Listede şu isimler yer aldı:

“Mustafa Akıncı, Şener Levent, Tacan Reynar, Şener Elcil, Faize Özdemirciler, Oz Karahan, Ali Osman, Yusuf Alkım, Salih Olgun, Mehmet Levent, Murat Kanatlı, Canan Sümer, Yaşar Ersoy, Selma Eylem, Mahmut Anayasa, Ali Bizden, Ahmet An, Ali Kişmir, Özay H.Kurtdere, Ümit İnatçı, Cenk Gürçağ, Mine Atlı, Halil Karapaşaoğlu, Sezan Artun, Nilgün Orhon, Ayhan Korel, Aziz Şah, Barış Burcu, Serhat İncirli, Senih Çavuşoğlu, Sami Özuslu, Abdullah Korkmazhan, İlke Davulcu, Bülent Tümen, Zeki Beşiktepeli, Ahmet Ustaoğlu, Sadi Kazafanalı, Kubilay Özkıraç, Niyazi Perk, Lila Hayri, Serdinç Maypa, Mustafa Bullir.”

TIKLAYIN - İddia: Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da aralarında bulunduğu Kıbrıslı 42 aydın, yazar, siyasetçiye Türkiye'ye giriş yasağı getirildi