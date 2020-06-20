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İçişleri Bakanlığı'ndan Dünya Mülteciler Günü'nde açıklama: Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır Türkiye barındırıyor

20 Haziran 2020 12:27

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır Türkiye'nin barındırdığına dkkat çekilen açıklamada, "2019 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 9,4 milyon kişi artarken dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 33,6 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor" denildi.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"79,5 milyon insan zorla yerinden edilirken her dakika 25 kişi evini terk ediyor. 2019 yılında evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı 9,4 milyon kişi artarken dünya genelinde mülteci konumuna düşen ve sığınma arayan kişilerin sayısı 33,6 milyona erişti ve bunun yarısını çocuklar oluşturuyor. Dünyada en çok mülteciyi son 7 yıldır kesintisiz bir şekilde Türkiye barındırıyor."

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