İçişleri Bakanlığı'ndan 'bekçi maaşı' açıklaması

Komuoyunda 'Bekçiler öğretmenlerden fazla maaş alıyor' tartışması sürerken, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın basın toplantısında da konu gündeme geldi.

TIKLAYIN: Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi maaşlarını açıkladı: Lise mezunu bir bekçi 4 bin 527 TL alıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dünkü açıklaması sonrası, Çataklı da konuya ilşkin, "Göreve başlayan bekar bir bekçimizin aldığı rakam, lise mezunu 4 bin 527, lisans mezunu ise 4 bin 534 liradır" dedi.

Çataklı'nın açıklamalarından dikkat çeken diğer bölümler ise şöyle:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında yapılan toplam 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 632 şüpheli gözaltına alınmış, 411 kişi tutuklanmıştır.

Yapılan operasyonlarda 99 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 54 silah, 15 adet mayın/EYP, 40 adet el bombası, 889 kg patlayıcı madde, 7 bin 940 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir.

Sonbahar/kış operasyonları kapsamında 3 bin 14 operasyonda 457 terörist etkisiz hale getirildi.

4 güven uygulamasında 935 bin 399 kişi kontrol edildi. Aranan 4 bin 587 şahıs yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 14 bin 759 operasyonda 20 bin 403 kişi gözaltına alındı, 2 bin 9 kişi tutuklandı. 7 ton esrar ele geçirildi."