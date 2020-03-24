İçişleri Bakanlığı'ndan Koronavirüs tedbirleri kapsamında ek genelge: Marketlerin hizmet saatlerine ve toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirildi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği ek genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketlerin en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebileceği belirtildi. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek.



Öte yandan, İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edecek. Araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak.

Bakanlığın, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 İl Valiliği'ne gönderdiği genelge şöyle: