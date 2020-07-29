İçişleri Bakanlığı'nda 'Kurban Bayramı' toplantısı

Bilim Kurulu toplantısının ardından gazetecilere Koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Soylu ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Bugüne kadar alınan tedbirler ve sonuçları üzerine Sayın İçişleri Bakanımızla dün uzun bir görüşme yaptık. Bundan sonra önümüzde önemli bir bayramın olduğu ve bayram sebebiyle alınabilecek tedbirlerin neler olabileceğini müzakere ettik" dedi.

"Bugün yarın duyuruları yapılmış olacak"

Kurban Bayramı için alınması gereken tedbirlerle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın açıklama yapacağını belirten Koca, "Bugün veya yarın duyuruları yapılmış olacak. Emniyet tedbirlerinin bayram için neler olduğu konusunda da detaylı görüşmelerimiz oldu" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından saatler sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlerle ilgili toplantı başladı. 81 ilin valisinin, emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanlarının da katıldığı toplantıda, Kurban Bayramı'nda illerde uygulanacak tedbirler değerlendiriliyor. Toplantının ardından alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.