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İçişleri Bakanlığı: Lisa Çalan'a tazminat ödenmesi, sebepsiz zenginleşmeye neden olur

"HDP'nin bombalanan Diyarbakır mitinginde kusurumuz yok"

28 Ağustos 2016 11:56

7 Haziran seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır'daki HDP mitingine düzenlenen bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan'ın İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davada savunma veren bakanlık, tazminat talebinin ‘sebepsiz zenginleşmeye’ neden olacağını iddia etti. 

Evrensel'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, bakanlık 5 kişinin yaşamını yitirdiği 400 kişinin yaralandığı mitingde polisin yeterli önlem aldığını savundu. Davanın ‘hukuki dayanaktan yoksun’ olduğunu ve reddedilmesi gerektiğini kaydeden Bakanlık, iki bacağını kaybeden Lisa Çalan’ın uğradığı manevi zararda idarenin kusuru olmadığını belirterek, tazminat talebinin ‘sebepsiz zenginleşmeye’ neden olacağı gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

HDP’nin Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda 5 Haziran 2015’te düzenlediği mitinge yapılan iki ayrı bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 400’ü aşkın kişi ise yaralanmıştı.

 

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Lisa ÇalanHDPDiyarbakırİçişleri Bakanlığı

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