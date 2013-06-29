İçişleri Bakanlığı Lice'ye 4 müfettiş gönderdi



İçişleri Bakanlığı, Lice'deki olayla ilgili 2 mülkiye müfettişiyle 2 Jandarma Genel Komutanlığı müfettişi görevlendirilerek bölgeye gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Lice 'deki karakol yapımı gerginliğinde, bir kişinin hayatını kaybettiğini, ikisi ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığını belirterek, konuyu idari açıdan incelemek üzere iki Jandarma Genel Komutanlığı müfettişiyle iki mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır 'ın Lice ilçesi Kayacık Köyü'nde yapımı devam eden Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası inşaatını protesto etmek ve çalışmaları durdurmak amacıyla dün saat 16.00 sıralarında 200-250 kişilik bir grup tarafından, çeşitli sloganlar atılarak basın açıklaması yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, grubun daha sonra taş ve molotofkokteylleriyle jandarma karakolu, inşaatta çalışan işçilerin barındığı çadır ve konteynerlere saldırıda bulunduğu, bu saldırılar sonucunda işçilere ait 2 çadırla bir konteynerin yakıldığı belirtildi.