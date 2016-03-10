İçişleri Bakanlığı, kritik cadde ve sokakları belirledi; 'hassas noktalar' zırhlandırılacak

Güvenlik toplantılarında belirlenen eksikler genelgeye dönüştürüldü. Uygulamalar, tüm kentlerde kritik cadde ve sokakların belirlenmesini ve buralara yönelik özel önlemler geliştirilmesini öngörüyor.

Milliyet'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat’ta Ankara’da askeri servis araçlarına yönelik bombalı araçla yapılan saldırıdan sonra aldığı 'ivedi güvenlik önlemleri'nin ardından, güvenlik toplantılarında belirlenen eksikleri genelgeye dönüştürdü. Kalıcı olarak uygulanacak güvenlik uygulamaları, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bütün kentlerde kritik cadde ve sokakların teker teker belirlenmesini ve buralara yönelik özel önlemler geliştirilmesini öngörüyor. Genelgede, kentlerdeki aydınlatma sorunlarının giderilmesi, kritik cadde ve sokaklarda trafik ışıklarının geçişlerde kontrollü işletilmesi, gerekirse jammer kullanılması, şehit cenazelerinde diğer cenazelerin sahipleriyle irtibat kurularak olası saldırıların engellenmesi, çöp toplama araçlarında görevli kişilerin araştırılması gibi detaylı talimatlar verildi.

Üst düzey önlemler

Genelgede ayrıca, devlet büyüklerinin geçişleri sırasında şüpheli araç-kişi uygulamasının yapılması, plaka tanıma sistemlerinin etkin kullanılması, diplometik temsilciliklerin her birinden bir rütbeli personelin sorumlu olması, hassas noktaların zırhlandırılması, kamera sistemlerinin yenilenmesi ve artırılması gibi üst düzey önlemler de sıralanıyor. Genelgede, polisin büro görevinden dış göreve çıkartılması talimatı verilirken, güvenlik önlemlerinin, “kamuoyu tarafından görünür, hissedilir ve caydırıcı” olması talimatı yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 8 Mart tarihli genelgesinde 17 Şubat’ta Ankara’da askeri servis araçlarına yönelik saldırıdan sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılan güvenlik toplantılarında kararlaştırılan tedbirlere yer verildi. Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Mülkiye Teftiş Kurulu, İller İdaresi, Mahalle İdareler Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na da gönderilen İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Selami Altınok imzalı genelgede, sıralanan önlemler konusunda yapılanların bakanlığa 21 Mart’a kadar bildirilmesi istendi.



"Alınan önlemlerin sonuç alıcı olabilmesi için sahaya yansıtılması gerekiyor"

Genelgede, emniyete ve valiliklere yönelik olarak “17 Şubat günü Ankara’da askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonrasında ivedi olarak alınması gereken tedbirler tüm valiliklerimize bildirilmiştir. Terörle mücadele konusunda mevcut tedbirlerimizin gözden geçirilerek muhtemel tehditlerin engellenmesine yönelik olarak, daha görünür, hissedilir ve caydırıcı hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alınan önlemlerin sonuç alıcı olabilmesi için sahaya yansıtılması ve kamuoyunca hissedilmesinin de kayda değer etki oluşturacağı yadsınamaz bir gerçektir. Önümüzdeki döneme dair muhtemel her türlü terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmamasını teminen yazılarda belirtilen tedbir ve uygulamalara ilaveten, tüm illerimizde aşağıda belirtilen hususlara özel bir önem verilecektir” deniliyor. Genelgede yer alan önlemler şöyle sıralanıyor:



"Devriyeye çıkın"

- Hedef olma niteliğindeki bina ve kişilerin korunmasındaki görevli personelin belirlenerek, görev ve sorumluluklarının imza karşılığı tebliğ edilmesi, görev bilincinin sağlanması.

- Polisin görünürlüğünü artırmaya yönelik, hizmeti aksatmayacak şekilde büro görevi yürüten personelin başta asayiş birimleri olmak üzere devriye hizmeti yapan birimlerde görevlendirilmesi.

- Güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alınabilmesini teminen ihtiyaç analizlerinin gerçekçi verilerle yapılarak, personel, araç, gereç taleplerinin iletilmesi.

- Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, devlet büyüklerinin bulundukları, nokta, çevresi ve geçiş yapacakları güzergahlarda, şüpheli araç ve şahıs uygulamasının titizlikle yapılması.



"Titizlikle seçilsin"

- Yabancı ülkelere ait diplomatik temsilcilerinin güvenliğinden sorumlu rütbeli personel belirlenerek ilgili temsilcilik yetkilileriyle sürekli irtibat halinde bulunmasının sağlanması, temsilciliklerden bilgi akışının etkin bir şekilde yapılabilmesi için gerekli koordinasyonun kurulması ve elde edilen bilgilerin ivedilikle değerlendirilmesi.

- Yabancı ülke temsilcilikleri başta olmak üzere bina ve tesis korunmasında görevlendirilen tüm personelin titizlikle seçilmesi ve görevin mahiyetine yönelik eğitime tabi tutulması, bu personelin tamamına ilgili daire başkanlığıyla koordineli şekilde “terörizme karşı önemli tesisleri koruma kursu” verilmesi.

"Göç edenlere kontrol"

-Sabit görev icra edilen öncelikli önemdeki hassas noktaların ivedilikle zırhlandırılması için çalışmalara başlanılması.

-1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamındaki hususların titizlikle uygulanmasının sağlanması.

-Ülkemize göç eden yabancılarla ilgili polisiye kontrollerin artırılması.

-Merkez birimleriyle gerekli koordine kurularak il genelindeki KGYS kameralarının sayısının artırılması için girişimlere ivedilikle başlanması, mevcut sistemlerin kayıt sürelerinin uzatılması.

Sürekli koordine

- Muhtemel bir olayda şüphelilerin olayın gerçekleştiği ilden hızlı şekilde ayrıldığı gözönünde bulundurularak, başta komşu iller olmak üzere yol uygulama ve aramalarının ivedilikle başlatılması, olayın meydana geldiği ille sürekli koordine içinde bulunulması.

- Belediyelere ait ve özel firmalara ihale edilen çöp toplama araçlarında görevlendirilen şahıslar hakkında koordineli şekilde araştırmaların yapılması.

- Şehit cenaze törenleri esnasında güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alınması. Alanda bulunan diğer cenazelerin sahipleriyle irtibata geçilerek muhtemel bir saldırının engellenmesi.

- Personelin güvenliğinin sağlanmasına yönelik koruma tedbirlerinin (çelik yelek, kask gibi) hassasiyetle uygulanması.



Aydınlatma artacak

- Kritik bina ve noktaların çevresiyle, yoğun caddeler başta olmak üzere mevcut aydınlatma eksiklerinin tespit edilerek ilgili kurumlarla koordine kurulmak suretiyle sorunların ivedilikle giderilmesi.

- Alınan tedbirlerinin habersiz olarak denetlenmesi ve talimatlara aykırı hareket edenler ya da ihmali bulunanlar hakkında ivedilikle gerekli adli-idari işlemlerin başlatılması.



Cadde cadde kontrol

- Ankara ve İstanbul öncelikli olmak üzere;

- Önem arz eden sokak ve caddelerin belirlenmesi.

- Söz konusu alanlarda görevlendirilen personelin belirlenmesi.

- Bu alanlarda trafik ışıklarının (personel servis araçları ya da üst düzey devlet yetkililerinin trafiği kullanım zamanlarında) kontrollü işletiminin temin edilmesi.

- Yine bu alanlarda sinyal kesici, karıştırıcı cihazların (jammer) ve plaka tanıma sistemlerinin etkin olarak kullanılması.